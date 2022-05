"Indagine su uno scudetto al di sopra di ogni sospetto":perchè Arrica voleva vendere Gigi Riva?

Sassari. Sandro Nuvoli, in compagnia di Marco Sanna, presenta "Indagine su uno scudetto al di sopra di ogni sospetto", Giallo Mondadori.

L'incontro è fissato per lunedì 16 maggio, ore 18, a Il Vecchio Mulino, in via Frigaglia 5, Sassari.



Il libro

Cosa c'entrano un Generale dei Carabinieri, i Beatles, Graziano Mesina, lo sbarco sulla Luna, Fidel Castro e tanti altri, con Gigi Riva e il Cagliari? Incredibili retroscena, a cui fanno da sfondo gli eventi sportivi che portarono alla conquista dello scudetto, scoperti in una improbabile investigazione, che non accontentandosi delle versioni ufficiali, racconta fatti talmente documentati da sembrare reali. Attraverso gli anni 60 e 70, un viaggio attraverso quanto non è stato finora raccontato, per rivivere l'epopea della squadra rossoblù in un'ottica completamente diversa. A fare da filo conduttore di tutte le vicende, l'instancabile stratega Arrica, che tesse anno dopo anno complesse trame di mercato, mancando sempre però, per i motivi più disparati, l'affare del secolo: vendere Gigi Riva!

­

­ ­