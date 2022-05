Cagliari, bonificata dai detriti di amianto la spiaggia del Poetto

Cagliari. Riceviamo e pubblichiamo il comunicato dell'associazione ambientalista Gruppo d’intervento Giuridico (GrIG):





<span style="font-size:11.0pt;line-height:107%;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:IT;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">«Buone notizie per il tratto cagliaritano della spiaggia del Poetto. È stata, infatti, completata la rimozione dei detriti edilizi contenenti amianto, materiale cancerogeno, pericoloso per la salute e l’ambiente, ritrovati nelle scorse settimane nel tratto di spiaggia compreso fra lo stabilimento balneare “Il Lido” e il chiosco “Malibù” e oggetto di un’istanza di bonifica ambientale inoltrata (6 aprile 2022) dall’associazione ecologista Gruppo d’intervento Giuridico (GrIG) al Comune di Cagliari, alla Guardia costiera, ai Carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale e al Corpo forestale e di vigilanza ambientale.