Sardegna, Adiconsum: in regione le tariffe più care per l'autonoleggio. Fino a € 3.283 per 7 giorni

Una indagine svolta da Adiconsum analizza la situazione del caro tariffe nell'isola: La Sardegna si conferma una meta estiva salatissima non solo a causa del caro-trasporti, con i prezzi di aerei e traghetti che hanno raggiunto livelli elevatissimi, ma anche per i costi dei servizi di autonoleggio. La denuncia arriva oggi da Adiconsum Sardegna, che ha svolto una indagine mettendo a confronto le tariffe per il noleggio di una vettura ad agosto nelle principali località turistiche italiane ed estere.





Noleggiare un'auto ad Olbia costa il 12% in più del Salento, +10,9% su Sicilia. Male anche il confronto con mete estere: tariffe +42,8% rispetto alla Grecia, +231% su Malta







(L’indagine è stata realizzata in data 10.5.2022 utilizzando il comparatore online Rentalcars.com)







Immagine indicativa: Foto di S. Hermann & F. Richter da Pixabay



Per noleggiare una automobile di piccola cilindrata (citycar o utilitaria) per 7 giorni, nel periodo compreso tra il 13 e il 20 agosto 2022, si spende ad Olbia (aeroporto) da un minimo di 699 euro a un massimo di 1.032 euro – analizza Adiconsum – Per una vettura di dimensioni maggiori, si va da un minimo di 1.107 euro ad un massimo 3.283.Costi che non considerano servizi aggiuntivi quali assicurazioni supplementari, secondo guidatore, seggiolini, ecc.Situazione analoga ad Alghero: chi atterra all’aeroporto e vuole noleggiare una vettura, spende da un minimo di 699 euro a un massimo di 1.289 euro. A Cagliari si spende da un minimo di 692 euro a un massimo di 1.005 euro.Nelle stesse date, noleggiare una utilitaria costa in Salento (aeroporto di Brindisi) dai 624 ai 1.651 euro, a Palermo da 631 a 957 euro, a Catania da 645 a 897 euro.A Roma Fiumicino minimo 559 euro, massimo 793 euro, mentre se si noleggia l’auto a Malpensa il costo scende a 542 euro la tariffa minima e il costo massimo è di 831 euro.Per noleggiare una piccola autovettura a Olbia si spende quindi il +12% rispetto alla Puglia, +10,9% rispetto alla Sicilia, +25% su Roma e +29% su Milano.Male anche il confronto con le mete estere: rispetto alla Grecia (a Creta 490 euro 7 gg di noleggio) si spende in Sardegna fino al 42,8% in più, +19,4% rispetto alla Croazia (a Spalato 586 euro), +8,5% su Palma di Maiorca (645 euro), +11,1% su Ibiza (630 euro), e addirittura +231% su Malta, dove bastano appena 211 euro per noleggiare una auto per sette giorni.“Dopo i prezzi di traghetti e aerei, anche il caro-noleggio minaccia il turismo in Sardegna – afferma il presidente Giorgio Vargiu – Chi infatti ha necessità di noleggiare una automobile per spostarsi e visitare l’isola deve sottostare a tariffe sensibilmente più elevate rispetto ad altre località a forte vocazione turistica, pur essendo il servizio reso agli utenti esattamente identico! Un elemento quello dei costi del noleggio che, unitamente a tariffe proibitive di traghetti e aerei, potrebbe allontanare questa estate i turisti dalla Sardegna e spingerli verso località più economiche e con prezzi a portata di famiglia”.Previsione costi noleggio CITYCAR (dal 13 al 20 AGOSTO 2022)AEROPORTO MINIMO MAX FIAT 500LSardegnaCAGLIARI 692,88 (Smart) 1.005 (Fiat 500 Hybrid) 897,42ALGHERO 699,98 (Volkswagen Up) 1.289,33 (Fiat 500 Cabrio) 850,15OLBIA 699,98 (Volkswagen Up) 1.032 (Fiat 500 Hybrid) 886,54ItaliaBrindisi 624,84 (Hyundai I10) 1.651 (Fiat 500 Cabrio) 839,99Palermo 631,35 (Opel Corsa) 957,26 (Ford Fiesta) 863,01Catania 645,17 (Toyota Aygo) 897,42 (Renault Clio) 863,08Roma Fiumicino 559,45 (Fiat Panda) 793,61 (Fiat 500) 739,79Milano Malpensa 542,46 (Lancia Ypsilon) 831,34 (Fiat 500) 678,13EsteroMalta 211,54 (Fiat Panda)Ibiza 630,00 (Fiat Panda)Creta 490 (Hyundai i10)Croazia 586,25 (Volkswagen Up)Palma di Maiorca 645,31 (Hyundai i10)