SARDEGNA 14 MAGGIO 2022

Covid, in Sardegna sono 1134 i nuovi casi. Cala il numero dei ricoverati, due i decessi

Restano sopra i mille i casi di nuovi contagio nell'isola. Il report dell'ultimo bollettino diramato dall'Unità di Crisi della Regione Sardegna registra oggi, infatti, 1134 ulteriori casi confermati di positività al COVID (di cui 961 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 6073 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10 (- 1).

I pazienti ricoverati in area medica sono 241 (- 15).

24113 sono i casi di isolamento domiciliare (+188).

Si registrano 2 decessi: una donna di 94 anni e un uomo di 88, residenti in provincia di Oristano.