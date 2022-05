Calcio: il Latte Dolce sconfitto in casa dal Cassino, 3-2

Nel 31° turno del Girone G, la squadra del Latte Dolce è stata sconfitta in casa dal Cassino. Il risultato finale è di 3-2.

Di seguito le due formazioni:



Latte Dolce: Carboni, Pireddu, Cassini, Cabeccia, Gianni, Grassi, Palmas, Saba, Bartulovic, Marcangeli, Cannas. A disposizione: Casillo, Salvaterra, Di Marco, Pifa, Nurra, Piredda, Gualtieri, Altea, Zecchinato. All. Giorico



Cassino: Della Pietra, Cocorocchio, Tomassi, Orlando, Fusco, Avella, Darboe, Bernardini, Bianchi, Manoni, Bellante. A disposizione: Papa, Lombardo. Picascia, Della Corte, Mazzaroppi, Gaeta, Cavaliere. All. Carcione



Arbitro: Castellone di Napoli



Goal: per il Cassino ha segnato Manoni (2'), Bernardini (37'), Gaeta (90')

Per il Latte Dolce: Cabeccia (rigore, 7'), Cannas (23')