Università di Sassari: online il nuovo bando Erasmus Traineeship per tirocini all’estero

Sassari. È stato pubblicato il nuovo bando del Programma Erasmus Traineeship 2022/2023 per i tirocini all’estero degli studenti dell’Università di Sassari. Si può presentare domanda di partecipazione attraverso il SelfStudenti fino alle 12:00 del 10 giugno 2022 seguendo le modalità e il regolamento presenti nel bando.



Il Programma offre la possibilità di svolgere un tirocinio all’estero, presso un ente, un’impresa, un’istituzione o un centro di ricerca situati in uno dei Paesi europei aderenti (gli stati membri dell’UE, i Paesi dello spazio economico europeo, Islanda, Liechtenstein e Norvegia, la Macedonia del Nord e la Serbia) ed è destinato a tutti e tutte coloro che risultino regolarmente iscritti e iscritte presso uno dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, corsi di dottorato, master di I e II livello e scuole di specializzazione dei dipartimenti/struttura di raccordo dell’ateneo.



L’Università di Sassari mette a disposizione 976 mensilità per tirocini da svolgersi entro il 31 ottobre del 2023, e offre borse di studio che variano dai 700€ agli 875€ mensili a seconda del Paese di destinazione.



Le mobilità si svolgeranno in presenza, affiancate da mobilità miste o blended, che abbinano la mobilità fisica con una componente virtuale obbligatoria.



Tutti i candidati e le candidate dovranno sottoporsi ai test di lingua che si terranno in presenza nell’Aula di informatica del CLA presso il Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione il 15 e 16 giugno 2022; chi beneficia di una borsa Erasmus+ Traineeship potrà usufruire del supporto linguistico on-line attivato dalla Commissione Europea.



Grazie a questo Programma, il/la tirocinante avrà l’opportunità di acquisire nuove abilità e competenze specifiche, di vivere e comprendere la cultura del Paese ospitante e di approfondire e sviluppare le proprie conoscenze linguistiche.