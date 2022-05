Borghi Autentici di Sardegna: a Masullas la presentazione del progetto di valorizzazione turistica

Masullas. Martedì 17 maggio a Masullas, nell’Aula Consiliare Casa Salis a partire dalle ore 16 verranno presentati i lavori inerenti l’ambizioso e lungimirante Programma Integrato di valorizzazione turistica dei Comuni associati BAI, Borghi Autentici d’Italia. Finanziato dall’Assessorato Regionale al Turismo, il progetto si propone di perseguire i seguenti obiettivi: Promuovere il territorio, Generare visibilità, Innalzare la qualità dell’offerta turistica, Attrarre nuovi flussi turistici, Favorire la crescita economica del territorio.



Il Programma è articolato in tre progetti, interconnessi e complementari tra loro:



1. Comunità Ospitali

I borghi sardi che hanno voluto attivare il progetto “Comunità Ospitale”, sono i seguenti: Masullas (comune capofila), Aggius, Austis, Banari, Bidonì, Bitti, Borutta, Cuglieri, Elini, Galtellì, Loceri, Modolo, Noragugume, Orosei, Scano di Montiferro, Santu Lussurgiu, Samugheo, Sardara, Sennariolo, Serri, Silanus, Sorradile. La Comunità Ospitale è un luogo, una destinazione di viaggio di tipo esperienziale, in cui gli ospiti-viaggiatori si sentono Cittadini, seppur temporanei, identificandosi nel ritmo dolce della vita di borgo, usufruendo delle opportunità di servizio disponibili, conoscendo ed apprezzando i beni materiali ed immateriali che lì vengono prodotti, ricevendo nuovi apporti e stimoli.



2. Rafforzamento dell’ospitalità diffusa nei borghi

Attraverso una preventiva mappatura delle opportunità ed esperienze di tutto il territorio, si punta a renderle commerciabili per costruirci intorno un prodotto turistico in grado di rendere la destinazione SARDEGNA BORGHI AUTENTICI vendibile per buona parte dell’anno, puntando alla crescita del trend del turismo esperienziale.



3. Attività di promozione

Ulteriori messe in opera di azioni di pubblicità e marketing per far conoscere al pubblico le proposte del territorio e dei Borghi.



Borghi Autentici d’Italia è un’Associazione che riunisce piccoli e medi comuni, enti territoriali ed organismi misti di sviluppo locale, attorno all'obiettivo di un modello di sviluppo locale sostenibile, equo, rispettoso dei luoghi e delle persone e attento alla valorizzazione delle identità locali. L'obiettivo è riscoprire i borghi italiani quali luoghi da vivere, sostenere e preservare.



Durante il pomeriggio verrà presentata la guida (sempre facente parte del Progetto) “35 Borghi del Gusto – Sardegna”, un itinerario tra 35 borghi della nostra Isola da non perdere non solo per la loro ricchezza storico-artistica ma anche perché luoghi in cui nascono prodotti simbolo della cultura gastronomica contadina, che ha per ricchezza pochi eguali nel nostro Paese. Espressione dell’intimo legame tra noi sardi e il territorio, i tesori gastronomici della Sardegna sono un concentrato di storia e cultura e conoscere i borghi dove si producono aiuta a scoprire l’identità tradizionale del territorio. La guida verrà distribuita a tutti i rappresentanti dei comuni partecipanti.