Aou Sassari. Il 25 maggio un'open day dedicato alla Reumatologia

Sarà una giornata interamente dedicata ai servizi clinico-diagnostici e informativi gratuiti nell'ambito della reumatologia. È la seconda edizione dell’(H)-Open Day Reumatologia organizzato dalla Fondazione Onda e che quest'anno ricade nella giornata del 25 maggio.I servizi offerti nella giornata dell’(H)-Open Day Reumatologia saranno gratuiti e includeranno visite ambulatoriali. A Sassari, a essere coinvolta è l'unità operativa complessa di Reumatologia, diretta del professor Gian Luca Erre, al secondo piano della palazzina di Clinica Medica, in viale San Pietro 8.L'evento dell'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere coinvolge in Italia tutte le strutture che fanno parte del network "Bollini Rosa" e prevede un focus sul mal di schiena.Si tratta di un sintomo così diffuso e noto da essere spesso sottovalutato e non correttamente diagnosticato. Può, infatti, essere espressione di uno stato infiammatorio cronico che necessita una tempestiva valutazione specialistica reumatologica per un adeguato trattamento. La diagnosi precoce è cruciale per impedire l’instaurarsi di gravi danni articolari ad alto impatto invalidante.Per garantire la sicurezza degli utenti e degli operatori, in considerazione della pandemia da Sars Cov-2, all'ambulatorio di Reumatologia si potrà accedere soltanto attraverso prenotazione. Per questo motivo la prenotazione della visita dovrà essere fatta nelle giornate di lunedì e mercoledì al numero 079 22.84.48, dalle ore 15 alle ore 17, fino a esaurimento dei posti disponibili.L’iniziativa di Onda ha ricevuto il patrocinio della Società italiana di Reumatologia (Sir) e dell’associazione Reumatologhe Donne (ReDo).