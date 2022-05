Il 28 maggio torna a Ploaghe la Marcia di Maggio, la manifestazione organizzata dalla Croce Gialla

Il 28 Maggio a Ploaghe, dopo 3 anni di stop dovuti alla pandemia da covid, torna la tradizionale corsa della Marcia di Maggio, organizzata dalla Croce Gialla.

L'evento, dedicato alle famiglie e a tutti i bambini, si terrà per la prima volta in Piazza Omni e ci si potrà iscrivere da lunedì 23 maggio a venerdì 27 maggio, presso la sede della Croce Gialla, a Ploaghe in via Luigi Camboni 45



È inoltre possibile scaricare il file di iscrizione dal sito www.crocegiallaploaghe.it

Appuntamento quindi sabato 28 maggio in Piazza Omni alle ore 15, le iscrizioni si chiuderanno alle ore 14, la partenza è prevista per le ore 16.



Qui di seguito il costo delle iscrizioni: Categoria carrozzine e passeggini 10 euro (compreso accompagnatore); Categoria 0-5 e 6-9 anni 5 euro; Categoria 10-14 e dai 15 anni in su 7 euro.





In omaggio come da tradizione, verrà consegnata a tutti la maglietta della Marcia di Maggio e il vincitore, riceverà il “Trofeo Lello Baule” offerto dalla famiglia di Antonello Baule, giovane atleta ploaghese scomparso prematuramente. Per maggiori informazioni visitate le pagine social Facebook Instagram o il sito internet della Croce Gialla