Vacanze: i vip scelgono ancora la Sardegna

Oltretutto, va detto che non sono poche le celebrità che si informano su

Oltretutto, va detto che non sono poche le celebrità che si informano su quali sono le migliori app di slot e giocano direttamente tramite il proprio smartphone dal proprio yacht. Ormai la tecnologia permette anche questo. Anche durante le vacanze, i vip possono rilassarsi e godersi tutti i benefici del digitale.

Lasi conferma nuovamente come una delle mete più ambite dai Vip italiani e stranieri. Anche quest’anno, secondo diverse indiscrezioni, saranno numerose le celebrità che decideranno di passare la loro estate sull’isola.Si tratta di un’isola che, effettivamente, è molto apprezzata dai vip. Tra le zone più ricercate c’è sicuramente la Costa Smeralda, la quale garantisce ai visitatori una miriade di. Come non citare Porto Cervo, da anni un luogo simbolo del lusso e delle celebrità.Ma non di rado, i vip decidono di giungere sull’isola e rimanere gran parte del tempo a bordo degli yacht di lusso (i quali fanno capolino come non mai d’estate). Molti personaggi famosi preferiscono godersi il mare della Sardegna senza scendere poi fisicamente sull’isola, ma rimanendo a bordo delle loro imbarcazioni: d’altronde, è possibile godersi le bellezze della Sardegna anche da lì.Può sembrare strano, ma ci sono persone che si dedicano persino alla ricerca delle celebrità tramite i social network. Molti studiano i profili social dei vip che sono in vacanza in Sardegna e cercano di incrociarli in qualche modo. Tra ristoranti, alberghi, strutture e locali è possibile imbattersi nei propri beniamini con la giusta accortezza e fortuna. D’altronde, i vip nella maggior parte dei casi tendono proprio a taggarsi e postare delle foto sui social network che li ritraggono in determinati posti dell’isola. Ciò può essere facilmente seguito, quindi, da chi ha voglia di incontrarli e si trova magari già in Sardegna.Tornando al discorso di prima, sicuramenterimane una delle zone maggiormente in voga. Una zona ricca di locali di lusso, dove è possibile rilassarsi bevendo un buon cocktail o lasciandosi allietare dai magnifici piatti sardi. Oltre ai locali, sono innumerevoli le boutique che si possono trovare in zona: non è difficile poter scorgere dei vip che fanno shopping tra le vie più prestigiose.Ricordiamo che la Costa Smeralda è una delle zone più ricche e affascinanti della Sardegna. Qui sorgono tantissime ville e resort di lusso. Qui, tra le spiagge più belle troviamo il Grande e il piccolo Pevero. Due spiagge che sono caratterizzate da distese di sabbia soffice e da un’acqua unica nel suo genere, cristallina.Tra gli altri luoghi che i vip amano frequentare troviamo anche Cala Capriccioli, spiaggia incastonata dalle rocce di granito. Ma la Sardegna è anche un’isola che presenta dei panorami mozzafiato. Diversi sono i locali e gli hotel che si affacciano proprio su distese di verte e su scorci magnifici: alcuni di essi sono probabilmente tra i più belli al mondo.