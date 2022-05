Sassari. Nelle fontane di tre parchi torna l’acqua

Da oggi, nel Parco “Emanuela Loi”, in via Montello, in quello della Solidarietà a Li Punti e nella piazza del Volontariato sono riattivate le fontane. Dopo qualche anno di inattività, a causa di danni agli impianti, finalmente l’acqua ritorna a zampillare nelle fontane di tre aree verdi di Sassari. Non solo. Per rendere piacevole la visita e caratterizzare gli spazi con giochi d’acqua, gli impianti saranno accesi secondo turni giornalieri diversi, programmati in funzione dell’affluenza dell’utenza nelle varie aree verdi.



La manutenzione straordinaria ha interessato le parti elettriche e idrauliche degli impianti, e ha comportato una spesa complessiva di 11mila euro.