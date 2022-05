Sassari calcio Latte Dolce: un settore giovanile in piena salute

Sassari. Dopo un periodo difficile, dovuto alla pandemia, le formazioni giovanili del Sassari Calcio Latte Dolce sono tornate in campo e l’hanno fatto con grande stile. In questa stagione due formazioni sono riuscite a ottenere il pass per i playoff, a dimostrazione, ancora una volta, del fatto che il Settore Giovanile rappresenta il fiore all’occhiello della società di Via Leoncavallo.

Il prossimo 22 maggio, come detto, partiranno i playoff delle nostre formazioni nelle categorie Allievi e Giovanissimi.

La settimana successiva si giocherà il ritorno delle semifinali, prima di dare il via alle finali regionali. La squadra che otterrà poi il titolo regionale avrà l’opportunità di confrontarsi in un triangolare con altre due formazioni della penisola.



Per questo importante risultato, sono intervenuti i responsabili del Settore Giovanile del Sassari Calcio Latte Dolce Mario Dore, Gabriele Setti e Carlo Pinna, che si dice molto contento di quanto fatto dalle formazioni giovanili del Sassari Calcio Latte Dolce:



“Siamo doppiamente soddisfatti, perché abbiamo seguito il trend societario, portando sempre almeno una squadra ai playoff regionali. Nonostante le difficoltà incontrate in questi ultimi due anni siamo fiduciosi per il futuro e per questo dobbiamo ringraziare tutte le società sportive che non hanno smesso di credere alla ripresa delle attività dei propri settori giovanili”.







Allievi

Nell’ultima giornata del campionato Allievi, vittoria per 0-4 per il Sassari Calcio Latte Dolce che sconfigge nettamente il Budoni e conclude il campionato con 57 punti. Ora, i ragazzi allenati da mister Pierfranco Simula e supportato dai dirigenti Enrico Pintus e Angelo Dettori, sfideranno nella semifinale playoff, la Sigma. L’altra semifinale vedrà opposte l’Alghero, capolista del Girone B e il Monastir, che ha conquistato la seconda piazza nel Girone A. Zirolia e compagni giocheranno l’andata al “Comunale” di Via Leoncavallo, mentre il ritorno andrà in scena sette giorni più tardi a Cagliari.





Giovanissimi Provinciali



Formazione: Carta (Fois), Sotgiu (Pinna), Roggiu (Trogu), Saccu, Cosseddu Roggio, Fogli, Arpelli, Serra (Fadda), Zirolia, MugliaMarcatori: Saccu, Zirolia, Trogu, FaddaSi conclude con un successo per 8-1 la stagione dell’Academy Latte Dolce (Allievi), che batte nettamente la Nuorese e chiude il campionato al sesto posto, con 40 punti, a -4 dalla Sigma. Una stagione positiva per i biancocelesti, che si sono confrontati a viso aperto, nonostante le prime difficoltà iniziali, con ragazzi un anno più grandi e si apprestano quindi ad affrontare al meglio la prossima annata.Formazione: Tugulu; Cabella (Desole), Mura (Sini), Pinna D. (Dessena), Ledda; Nieddu (Pinna G.); Correnti (Luiu), Bassu (Oggiano D.), Oldani (Virdis), Biosa; AlbertiMarcatori: Pinna D., Correnti (2), Cabella (2), Alberti (2), LuiuSi chiude con 0 sconfitte la regular season del Sassari Calcio Latte Dolce nella. La formazione allenata da Marco Lampis, llaria Gallotta e Roberto Gallisai, affronterà, così come gli Allievi, i playoff, ma in semifinale avranno l’opportunità di giocare il ritorno tra le mura amiche.Formazione: Tedde S. (Rais), Mureddu (Cosso), Tedde L., Lisci (Canu), Vanni, Mulas, Gaspa (Sanna F.), Nulvesu (Vigliaroni), Sanna M. (Ruzzu), Gallisai, Sulas (Sotgiu)Marcatori: Sanna M. (3), Ruzzu (3), Sulas (2), Sotgiu (2), Tedde L.Continua il cammino in testa alla classifica dell’Academy Latte Dolce nel campionato Giovanissimi Provinciali. I ragazzi allenati da mister Setti hanno infatti sconfitto 1-4 il Pattada riscattando così il pareggio dell’andata. Si conferma al secondo posto la Cosmos, che rimane a -1 dall’Academy e con una gara in meno rispetto a Polo e compagni.Formazione: Canu (Azara), Tilocca (Raiano), Giordo, Cannoni (Azzu), Sanna, Cresci, Senes (Tanca), Soggiu (Soro), Setti (Cossu), Polo (Lovri), RiuMarcatori: Lovri (2), Polo, Riu