Ploaghe. Estrazione degli scrutatori per il prossimo referendum del 12 giugno

La maggioranza in Consiglio comunale di Ploaghe ha organizzato per sabato 21 maggio l’estrazione degli scrutatori per il prossimo referendum del 12 giugno. L’appuntamento è previsto per le 10 nel salone del Centro di Aggregazione Sociale “Don Usai” di Via Pietro Salis. Per l’amministrazione guidata dal sindaco Carlo Sotgiu si tratta di un piccolo ma significativo contributo per disoccupati, inoccupati e studenti, in quanto queste categorie avranno priorità nell’estrazione. Un’operazione pensata per garantire la massima equità e trasparenza insomma. A tutti i cittadini presenti e regolarmente iscritti all’albo degli scrutatori verrà consegnata una scheda che dovrà essere compilata con i propri dati e firmata. Nella scheda sarà indicata la propria condizione rispetto alle priorità previste. Oltre agli scrutatori effettivi verranno estratte anche le riserve. Chi non potrà essere personalmente presente, fanno sapere gli amministratori, potrà essere rappresentato da un delegato.