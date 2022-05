I Neri Per Caso protagonisti sul palco di JazzAlguer, sabato 21 maggio al Teatro Civico di Alghero

La quinta edizione di JazzAlguer è organizzata dall'associazione culturale Bayou Club-Events con il patrocinio del Comune di Alghero e il contributo dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna, della Fondazione Alghero, del Banco di Sardegna e della Camera di Commercio di Sassari nell'ambito del bando Salude&Trigu.









Dopo l'inaugurazione dello scorso 30 aprile con la cantante americana Denia Ridley, la quinta edizione di JazzAlguer - la rassegna organizzata dall'associazione culturale Bayou Club-Events con la direzione artistica del batterista Massimo Russino – prosegue il suo cammino sabato 21 maggio con il suo secondo appuntamento.Alle 21 sul palcoscenico del Teatro Civico di Alghero (Ss) saliranno i Neri Per Caso, virtuoso sestetto vocale dello stile "a cappella", composto da Ciro, Gonzalo e Domenico Pablo "Mimì" Caravano, Mario Crescenzo, Massimo de Divitiis e Daniele Blaquier: artisti abili nell'originale utilizzo della voce, dove il canto solista viene accompagnato da suoni onomatopeici che imitano il suono degli strumenti musicali.Saliti agli onori della critica e della popolarità nel 1995 grazie al successo ottenuto al Festival di Sanremo, i Neri Per Caso trionfano sul palcoscenico dell'Ariston nella sezione "Nuove Proposte" con il fortunato brano "Le ragazze". La formazione campana vanta al suo attivo dieci dischi e prestigiose collaborazioni con artisti di fama internazionale come Bobby McFerrin, Randy Crawford, e con protagonisti della scena nazionale come Lucio Dalla, Claudio Baglioni, Mango, Elio e le Storie Tese, Samuele Bersani e Gino Paoli, tra gli altri. È del 2019 la loro ultima fatica discografica, "We Love The Beatles", omaggio ai Fab Four con rivisitazioni in chiave vocale di grandi classici come "All You Need is Love", "Come Together", "Penny Lane", "We Can Work It Out" e altri ancora.Prossimo appuntamento con JazzAlguer domenica 19 giugno: la rassegna lascerà per una sera le mura cittadine per trasferirsi al Nuraghe Palmavera (a tredici chilometri di distanza da Alghero), tra i siti più importanti e significativi della civiltà megalitica sarda; in questa cornice dal fascino millenario risuoneranno dalle 19 le note di Esperanto, progetto musicale nato dall'incontro tra il giovane ed eclettico chitarrista e compositore Luca Falomi e il bassista e compositore Riccardo Barbera, al quale si è unito con estro e naturalezza il batterista Rodolfo Cervetto, conferendo al progetto una rara sensibilità e creatività.Info e bigliettiIl biglietto per il concerto dei Neri Per Caso costa 20 euro. Prevendite online su www.mailticket.it e al botteghino, aperto dalle 20 la sera del concerto. L'abbonamento per l'intera rassegna costa invece 120 euro. Info e prenotazioni al 339 34 41 828 e all'indirizzo di posta elettronica bayouclub.info@gmail.com.Per notizie e aggiornamenti www.bayouclub-events.com • ww.facebook.com/jazzalguer • instagram: JazzAlguer.