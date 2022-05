Dinamo - Brescia: in vendita i biglietti per Gara 4

Sassari. A partire dalle ore 10:30 di oggi, giovedì 19 maggio, i possessori di un biglietto per Gara 3 potranno esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto dei tagliandi di Gara 4, in programma domenica. La prelazione scadrà improrogabilmente alle ore 17 di venerdì 20.



La Dinamo Banco di Sardegna ritorna sull’isola con il primo obiettivo centrato: la serie è in parità sull’1-1 e si allunga fino a Gara 4, in programma al PalaSerradimigni domenica 22 maggio.



Tutti coloro che hanno acquistato un tagliando per Gara 3 potranno esercitare il diritto di prelazione sui propri posti a partire da oggi, giovedì 19 maggio alle ore 10:30 fino a venerdì 20 alle ore 17.



In questi giorni la biglietteria dello Store di via Pietro Nenni osserverà l'orario continuato dalle 9.30 alle 19.



ATTENZIONE: per esercitare il diritto di prelazione sarà necessario mostrare il biglietto acquistato per gara 3.



Una volta scaduto il diritto di prelazione i tagliandi rimanenti verranno messi in vendita a partire dalle ore 10 di sabato 21 maggio fino all’inizio della partita.



Si ricorda inoltre che, in caso di passaggio del turno, la prelazione ritornerà agli abbonati.



ACQUISTO ONLINE. Il diritto di prelazione potrà essere esercitato anche collegandosi al sito dinamobasket.com accedendo al servizio di biglietteria elettronica cliccando nel riquadro TICKETS IN PRELAZIONE (presente in home page e nella sezione biglietteria). Gli utenti dovranno registrarsi e, selezionando la voce prelazione, confermare il proprio biglietto per gara 4 dei playoff 2021/22 inserendo il CODICE DI TRANSAZIONE presente sul biglietto di gara 3 indicato con la sigla CT: TLITE0500129215429 (Attenzione a rispettare lettere maiuscole, numeri ed evitare di mettere spazi)



N.B Non devono essere inseriti i numeri dopo il trattino.



Dopo aver effettuato il pagamento (prezzi invariati rispetto alla regular season ai quali si aggiunge una commissione di servizio al gestore) si riceverà una e-mail di conferma all'indirizzo associato alla transazione e si potrà salvare il biglietto in formato digitale da esibire direttamente ai controlli.



In alternativa il biglietto potrà essere stampato in alta qualità in formato A4.



Per recuperare successivamente la ricevuta e i biglietti acquistati si potrà consultare l'area MyVivaticket.



Regole fondamentali:



· Per l’acquisto sarà necessario registrarsi al sito Vivaticket



· Acquistando on line non sarà possibile effettuare modifiche rispetto al posto, alla quantità e alla riduzione riportata sul biglietto (Per es. intero o ridotto Under 12)



· Il sistema di controllo accessi autorizzerà l’ingresso di un solo biglietto equivalente ad un unico codice a barre



· Eventuali fotocopie o frodi derivanti da un utilizzo improprio saranno perseguibili a norma di legge



· La Polisportiva Dinamo s.r.l. non è responsabile delle stampe effettuate mediante stampanti non idonee