Padel, a Porto Torres i campionati sardi di 4^ categoria

Porto Torres ospiterà, dal 30 maggio al 5 giugno, la prima edizione dei campionati sardi di padel 4^ categoria. La manifestazione, patrocinata dall’amministrazione comunale turritana e autorizzata dalla Fit, si svolgerà negli impianti dello Sporting club Padel di Li Lioni (ex ss 131, strada 10; tel. 334.7395049) ed è riservata agli agonisti con classifica che va dal 4 NC fino a 4.1.Il montepremi è di mille euro ed il torneo assegnerà il titolo di campione sardo di categoria nel doppio maschile, doppio femminile e doppio misto. Per le iscrizioni (da effettuarsi solo con il format on line sul sito www.federtennis.it) c’è tempo fino alle 12 di sabato 28 maggio, mentre la partita inaugurale è prevista nel primo pomeriggio di lunedì 30. Nei tre campi in erba sintetica del Padel club di Li Lioni sono in programma anche gare in notturna (tutti i match saranno al meglio dei due set su tre, a sei giochi) e la cerimonia di premiazione si terrà domenica 5 giugno.È annunciata la partecipazione di atleti e atlete da ogni parte della Sardegna in rappresentanza dei circoli sportivi che nell’Isola contano ormai oltre 3.200 tesserati padel (circa 2.000 sono gli agonisti) gran parte dei quali ricompresi nella classifica di quarta categoria.