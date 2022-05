COLDIRETTI Nord Sardegna. Al mercato coperto di Luna e Sole a Sassari approfa il Circular Tour

Sassari. Al via sabato e domenica il Circular tour, la festa dell’economia circolare che si terrà all’interno di 21 mercati coperti di Campagna Amica sparsi per lo Stivale (in Sardegna fa tappa a Sassari nel mercato coperto di Luna e Sole).



Il Circolar tour è promosso da Coldiretti ed Eni ha l’obiettivo di coinvolgere le famiglie e soprattutto i più piccoli, in un percorso educativo che passa attraverso i temi del riciclo, del non spreco e della trasformazione degli scarti alimentare in energia.



La festa dell’Economia circolare prenderà vita a Sassari alle 10 di sabato 21, nel mercato di Campagna Amica di Luna e sole con la presenza oltre che degli agricoltori e allevatori e dei dirigenti della Coldiretti (il presidente regionale Battista Cualbu e il presidente di Agrimercato Nord Sardegna Gianni Muntoni) saranno presenti il sindaco di Sassari Nanni Campus, l’arcivescovo Gian Franco Saba e la Prefetta Paola Dessì.



Nei mercati sarà allestito uno spazio interamente dedicato all’evento dove sono posizionati anche i due bidoni dedicati alla raccolta degli oli esausti e a quella degli scarti dell’ortofrutta che poi saranno utilizzati dai bambini nel laboratorio sul compostaggio. Saranno proiettati anche dei video educativi che serviranno ad introdurre i ragazzi a tema che poi affronteranno durante la giornata. Protagonista, oltre ai bambini, anche un prodotto che farà da mascotte: per questo evento, il primo di 4 che si terranno fino alla fine di quest’anno, il prodotto scelto è il fagiolo, che sarà riprodotto su un cartonato da sfruttare anche per delle foto ricordo.