Comune di Sassari. Pubblicato l'avviso per i voucher per i servizi socio-educativi prima infanzia

Sul sito www.comune.sassari.it sono pubblicati l’avviso, la modulistica e le linee guida per richiedere i voucher per servizi socio-educativi rivolti alla prima infanzia. La domanda deve essere presentata esclusivamente sul portale online con proprio Spid, entro il 31 ottobre alle 11. Una volta inoltrata, l’istanza non può essere modificata. Qualora siano presentate più domande per lo stesso minore sarà presa in considerazione soltanto l’ultima.



Per chiarimenti in merito alla domanda per accedere al contributo è possibile rivolgersi all’indirizzo silviamureddu@comune.sassari.it