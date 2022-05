A Sassari tutto pronto per Monumenti Aperti

Il racconto in diretta si svolgerà anche su Facebook, Instagram e Twitter, canali social nazionali della manifestazione. Il tag ufficiale è: #MonumentiAperti2022. I contenuti video saranno disponibili sul canale YouTube Monumenti Aperti.













Sassari è pronta per l’edizione 2022 di Monumenti Aperti in programma sabato 21 e domenica 22 maggio con una serie di iniziative volte a valorizzare e conoscere le bellezze della città e del suo territorio. Nel libretto in distribuzione nell’Infopoint e nei siti e scaricabile nella versione digitale (www.monumentiaperti.com e www.comune.sassari.it), è possibile consultare il programma completo della manifestazione e tutte le informazioni sui monumenti, sugli orari di apertura, sulle varie iniziative che arricchiscono l’evento, sulle modalità di prenotazione delle visite guidate degli itinerari “I sentieri rurali”, “I Sentieri naturalistici” e dell’evento “Le passeggiate di Monumenti Aperti con… Marco Atzeni”.L'Infopoint del Comune di Sassari già da giovedì 19 maggio è in piazza Castello (aperto dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19) e sarà disponibile anche sabato e domenica dalle 10 alle 21 per dare informazioni sui monumenti, sugli eventi e sui percorsi di visita.Si tratta della sedicesima edizione per Sassari, che partecipa con trentatrè siti e quattro itinerari alla manifestazione coordinata dall’associazione Imago Mundi OdV e realizzata con l’impegno dell’amministrazione comunale e alla disponibilità dei volontari.I monumenti saranno visitabili gratuitamente sabato dalle 17 alle 21 e domenica dalle 10 alle 21. Gli orari di apertura di alcuni monumenti potrebbero non coincidere con quelli della manifestazione.All’inaugurazione, prevista per le 16.30 in piazza Castello, saranno presenti le studentesse e gli studenti, gli insegnanti, le autorità civili, religiose e militari e tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione della manifestazione.Sono numerose le iniziative organizzate per rendere le visite più piacevoli e per arricchire il programma della manifestazione.