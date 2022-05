Sabato in piazza Castello uno stand informativo sulla raccolta differenziata

Per tutte le informazioni sui servizi di igiene urbana a Sassari è possibile chiamare il Numero Verde gratuito 800012572 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19 (fuori da tale fascia oraria risponde la segreteria telefonica) o visitare il sito www.differenziatasassari.it.













In occasione di Monumenti Aperti, sabato 21 maggio in piazza Castello, dalle 16 alle 20, sarà presente un banchetto informativo e di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata dei rifiuti, organizzato dal Settore Ambiente e Verde pubblico del Comune di Sassari con la RTI Ambiente Italia srl/Formula Ambiente SpA/Gesenu SpA.Nello stand i cittadini potranno ricevere informazioni sul servizio di igiene urbana, avere suggerimenti per una corretta separazione dei rifiuti e ritirare materiale informativo, utile per evitare gli errori più comuni.