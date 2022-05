Giornata mondiale della Biodiversità: in Sardegna 12 razze autoctone

La Sardegna è una terra di importanti biodiversità zootecniche poiché può annoverare ben 12 razze autoctone di cui tre bovine (Sarda, Bruno-Sarda, Sarda-Modicana), due ovine (Sarda e Nera di Arbus), due caprine (Sarda e Sarda primitiva), una suina (Sarda), due equine (Giara e Sarcidano) e due asinine (Sardo e Asinara). Un importante patrimonio che necessita di continua salvaguardia ma anche valorizzazione delle produzioni. I tecnici AARSardegna assistono le aziende che allevano le biodiversità zootecniche isolane durante lo svolgimento dei controlli funzionali grazie ai quali è possibile monitorare lo stato degli allevamenti e degli animali.

Domani, 22 maggio, è la Giornata mondiale della Biodiversità, proclamata nel 2000 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per celebrare l’adozione della Convenzione sulla Diversità Biologica firmata a Nairobi, in Kenya, nel 1992, con l’obiettivo di tutelare la diversità biologica del Pianeta. In occasione di questo importante appuntamento l’Associazione Allevatori della Regione Sardegna vuole ricordare il proprio impegno a favore della tutela della biodiversità animale di interesse zootecnico, ed anche dell’ambiente in cui essa viene conservata e valorizzata grazie al lavoro degli allevatori.Per tale motivo, commenta Luciano Useli Bacchitta, Presidente AARSardegna, il sistema allevatori ha attivato due importanti iniziative ossia il progetto “LEO” (acronimo di “Livestock Environment Opendata “), avviato nel 2018 e che procede verso la realizzazione di una piattaforma digitale per la zootecnia italiana che si preannuncia unica nel suo genere e sviluppata grazie all’attività di AIA, assieme a partner di prestigio quali Università, Istituti Zooprofilattici e altri Enti di ricerca, sotto la supervisione del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, in qualità di Autorità di gestione. L’altro progetto concepito interamente per preservare la biodiversità dei nostri animali di interesse zootecnico e dell’ambiente in cui vivono è stato denominato “Allevamento Custode”. Con questi progetti, con il lavoro quotidiano dei nostri tecnici e dei nostri soci, contiamo di dare un importante contributo alla salvaguardia e valorizzazione delle biodiversità zootecniche della Sardegna.La nostra Associazione, prosegue Aldo Manunta, direttore AARSardegna, al fine incentivare l’allevamento di queste razze autoctone, sta attivando percorsi di valorizzazione delle filiere. Nel suino di razza Sarda questa è già operativa con il marchio “100%prodotto suino di razza Sarda” grazie al quale è possibile scegliere di consumare prodotti fatti con il nostro maiale autoctono.I NUMERI DELLA BIODIVERSITA’ ZOOTECNICA DELLA SARDEGNA12 RAZZE AUTOCTONE DELLA SARDEGNA3 RAZZE BOVINE (bovino Sardo, Sardo Bruno e Sardo Modicano)2 RAZZE OVINE (Ovino Sardo e Nera di Arbus)2 RAZZE CAPRINE (capra Sarda e Sarda Primitiva)1 RAZZA SUINA (suino Sardo)2 RAZZE EQUINE (cavallino della Giara e Sarcidano)2 RAZZE ASININE (asino Sardo e dell’Asinara)CONSISTENZE MEDIEBovino razza Sarda 25.993 capiBovino razza Bruno Sardo 34.073capiBovino razza Sardo Modicano 2.253 capiOvino razza Sarda 2.500.000 capiOvino razza Nera di Arbus 9.316 capiCapra razza Sarda 13.299 capiCapra razza Sarda primitiva 7.954 capiSuino razza Sarda 390 capiCavallino della Giara 542 capiCavallo del Sarcidano 102 capiAsino dell’Asinara 380 capiAsino Sardo 2.980 capi