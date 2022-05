Domenica a Castelsardo la presentazione di "Blue Sunday", ultimo romanzo di Marco Lepori

Castelsardo. Verrà presentato domani, domenica 22 maggio, alle ore 18.00, l’ultimo romanzo dello scrittore Marco Lepori: “Blue Sunday”.



L’evento è organizzato dalla Libreria “Il Labirinto” di Castelsardo, con il patrocinio del Comune di Castelsardo e la collaborazione della Cooperativa Ammentos, della Pro Loco di Castelsardo e della Biblioteca Comunale.

L'autore dialogherà con Andrea Tola, le letture saranno curate da Daniela Piras. “Blue Sunday” è l’ultimo capitolo di una trilogia, iniziata con “La domenica della cattiva gente” (2018, Catartica Edizioni), e proseguita con “Dancing Days” (Catartica Edizioni, 2020).





Il libro

1916. Matteu è un giovane costretto a partire dall'isola per andare a combattere nell'inferno della Prima Guerra Mondiale. 2016. Matteo e i suoi amici attraversano tutta la Sardegna per andare a manifestare contro la guerra e la presenza di basi militari nella loro terra.



L’autore



Marco Lepori è nato nel 1983 e vive a Castelsardo. Attualmente lavora in libreria; in passato ha scritto articoli, sotto diversi pseudonimi, sul blog satirico “Castelsardo Insider”. La scorsa estate è stato tra gli organizzatori della serata "Castelsardo nel cinema" durante la quale venne proiettata per la prima volta in pubblico la pellicola del 1954 "La rocca di Castelsardo" riscoperta proprio da lui.