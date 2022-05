“Perdifiato”, uno spettacolo di Michele Vargiu “Made in Sardegna” al Giro d’Italia

Lo spettacolo dell’attore Michele Vargiu con la regia di Laura Garau nella rosa degli eventi della grande manifestazione. Racconta la vita di Alfonsina Strada, l’unica donna nella storia a correre il giro d’Italia.

Una “amazzone sui pedali”, una sportiva irriducibile e generosa: una storia di tenacia e diritti, quella di Alfonsina Strada, unica ciclista a correre il Giro d’Italia nel 1924, sfidando tutti e aprendo una nuova era per i diritti delle donne.

Una storia straordinaria, che comincia nella piccola provincia italiana e cresce, estendendosi a tutto il Paese ed oltre.

È proprio questa la vicenda che anima “Perdifiato - l’incredibile vita di Alfonsina Strada”, spettacolo di Michele Vargiu che, dopo un anno di tournée in tutta Italia, arriverà al Teatro Comunale di Belluno Giovedì 26 Maggio, all’interno delle manifestazioni previste dal Comune per il passaggio del Giro d’Italia. Si tratta dell’unico evento teatrale selezionato nella prestigiosa tappa “Belluno – Marmolada”, la penultima del Giro, che si concluderà il 29 Maggio.

È proprio il Giro d’Italia uno dei protagonisti dello spettacolo di Vargiu: una narrazione frizzante e serrata, in grado di catapultarci nell’Italia di un secolo fa in un crescendo che regala risate ed emozioni, sapientemente dosate dalla regia di Laura Garau.

Spettacolo che fa parte di una trilogia di spettacoli scritti e interpretati da Vargiu che vanno ad indagare proprio figure di sportive e sportivi che si sono trovati ad operare in tempi difficili, diventando, volenti o nolenti, protagonisti del proprio tempo.

Trilogia che ha finora titalizzato circa 100 repliche n tutta Italia e che vedrà la sua conclusione con il debutto del terzo e ultimo capitolo il 28 Settembre a Sassari.



Dopo il Giro d’Italia, “Perdifiato” tornerà in Sardegna per due appuntamenti, il 3 Giugno a Sassari presso il circolo d’Arte Il Vecchio Mulino e ad Alghero il 4 Giugno presso il centro teatrale “Spazio T”.