“La Corte Dei Miracoli sbarca in Sardegna”: da oggi il tour nell'Isola

Sassari. Dal 23 al 28 maggio si svolgerà il tour sardo“la Corte Dei Miracoli sbarca in Sardegna”, in cui verrà presentato l'albo da colorare "la corte dei miracoli", realizzato dal collettivo transfemminista internazionale Fərocia e dal coordinamento sardo Brigada Transfemminista. Presenteranno gli eventi Thrix (rappresentante e portavoce di Fərocia) e Giulia (fondatrice e portavoce di Brigada Transfemminista). A Nuoro vi sarà la conpartecipazione di Giovanna Casagrande, copresidente di Sardegna Possibile.

"Questo album nasce dalla voglia e la necessità di parlare di temi pesanti che hanno afflitto lə attivistə e le comunità, ma di farlo in maniera leggera perché crediamo che questa sia la migliore giustizia" , afferma Giulia Carta del coordinamento Sardo Brigada Transfemminista,

"Perché crediamo che si possa lottare e divertirsi nello stesso tempo, il martirio non fa per noi!

Abbiamo chiesto alle nostre amicizie se avessero avuto voglia di partecipare e la risposta è stata entusiasta, ci hanno affidato pezzi di vita dolorosi, racconti di autoconsapevolezza e riappropriazione. Le loro/nostre storie, fanno parte di un percorso di lotta contro ogni forma di abuso e di violenza, contro la colonizzazione dei nostri corpi e della nostra terra, e proseguiranno sulla pagina Fərocia, anche le vostre se vi andrà di raccontarcele".

LE DATE:

Gli eventi si svolgeranno tutti alle ore 18 in caratteristici luoghi di ascolto, riflessione e divulgazione sociale:

il 23 maggio “Sa Domo de Totus” Sassari-evento inserito nel percorso "dritti al pride"

il 24 maggio “ResPublica” Alghero

il 25 maggio “Librid” Oristano

il 26 maggio,“ibis" Nuoro, piazza Satta

il 28 maggio “Fico d’India” Cagliari.

Il 27 maggio alle ore 21 si svolgerà un djset benefit per l’organizzazione da Eight, in corso Vittorio Emanuele n155 a Cagliari