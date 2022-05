Domani a Sassari “Ferrari in Centro Cavour”

Sassari. Il fascino di un marchio storico, simbolo riconosciuto nel mondo di italianità e di stile: Ferrari. Il rosso, colore della passione, colore che racconta di un’epoca lontana in cui la Ferrari era status simbol e sinonimo di eleganza e design. Il cavallino di Maranello, immagine che richiama alla mente imprese epiche vissute ad altissima velocità sui tornanti delle più affascinanti capitali Europee e del mondo. Dal mondo a Sassari, per una giornata. Una sola giornata ma ad alto tasso d’eleganza e di stile, colorata di rosso Ferrari e da vivere all’ombra della storia del cavallino e degli storici palazzi del centro storico di Sassari, di via Cavour.

Accadrà martedì 24 maggio 2022, a partire dalle ore 15 ed a scalare verso il tramonto sino alle ore 19. Accadrà in via Cavour. Accadrà per convinta volontà del CCN Centro Cavour del presidente Gavino Macciocu in collaborazione con l’Associazione Ferrari Club Sassari e grazie alla preziosa partecipazione del Ferrari Club Lussemburgo. Accadrà in occasione della prima edizione di “Ferrari in Centro Cavour”, evento che si candida ad essere appuntamento da “rosso” sul calendario: un raduno Ferrari di altissimo livello, con ben 25 esemplari fra i più rari e belli a scendere dal nord Europa e sfilare per le strade dell’Isola con passerella centrale proprio in via Cavour.

I contatti erano stati avviati nel 2019 ad opera dell’allora presidente dell’Associazione Ferrari Club Sassari Schintu. Il Ferrari Club Lussemburgo accetta l’invito: i possessori di alcuni importanti esemplari, esponenti dell’alta finanza, collezionisti e uomini d’affari lussemburghesi, esprimono la voglia di visitare l’Isola; il Ferrari Club Sassari ha fornito tutto l’appoggio necessario, la casa madre di “Maranello” ha fatto da filo conduttore, l’Associazione CCN Cavour ha messo la ciliegina sulla torta, organizzando una vera e propria sfilata interamente dedicata al Cavallino mettendo in campo tutta la rinomata accoglienza sarda e sassarese. Il Covid aveva fatto saltare i piani, ma il 2022 ha riportato entusiasmo e consiglio - alla presidenza del Club Ferrari sassarese ora c’è la signora Baldinu - dando forma all’idea che si appresta a divenire concreta realtà: stessa base, stessa modalità, stesse attese.

Le 25 Ferrari sono sbarcate sabato a Olbia, accolti dall’attuale vice presidente sassarese Schintu. Maranello ha fatto sì che gli ospiti del Lussemburgo ottenessero dei pass utili a visitare alcune località esclusive della Costa Smeralda, poi giù verso Santa Teresa e Castelsardo, il tutto prima dell’arrivo a Sassari e della successiva discesa verso Bosa - spettacolare quella parte di tracciato - con percorso che prevede Cagliari come ultima e conclusiva tappa del viaggio.