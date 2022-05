Abbanoa Sassari. Domani manutenzione straordinaria nella condotta di Predda Niedda

Domani, martedì 24 maggio 2022 i tecnici di Abbanoa eseguiranno un urgente intervento di manutenzione straordinaria sulla condotta che alimenta la zona industriale di Predda Niedda a Sassari. Nel dettaglio, sarà installato un nuovo pezzo speciale in acciaio nel tratto vicino alla rotatoria della Strada 1. Venerdì scorso era stato individuato un guasto: l’intervento di riparazione era stato immediatamente avviato per consentire il ripristino dell’erogazione, ma dagli accertamenti eseguiti durante gli scavi è emersa la necessità di un intervento più consistente. Nel fine settimana i tecnici del Gestore hanno recuperato il materiale e programmato i lavori che consentiranno di risolvere definitivamente le criticità riscontrate.La sostituzione del pezzo speciale in acciaio comporterà un’interruzione dell’erogazione dalle 8.30 e le 20.30 in tutta la zona industriale. Sarà cura delle squadre di Abbanoa limitare quanto più possibile i disservizi e anticipare l’orario di riapertura qualora l’intervento dovesse richiedere tempi minori rispetto a quanto preventivato.Al momento della ripresa dell’erogazione potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua dovuti allo svuotamento e successivo riempimento delle condotte. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.