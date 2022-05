Sassari. Da domani rifacimento segnaletica orizzontale nel centro

Da martedì 24 maggio, per tre giorni salvo imprevisti, sarà tracciata la segnaletica orizzontale in via Cavour, da via Manno a via Brigata Sassari, in via Carlo Alberto, da Emiciclo a Piazza d’Italia, in via Manno da via Roma a via Enrico Costa e in via Enrico Costa da via Brigata Sassari a via Asproni. È importante il rispetto della cartellonistica di divieto di sosta e fermata per permettere le attività di tracciamento.