Altro prestigioso risultato per la ritrattista sassarese Manuela Dore

Mondadori), si è collocata nella Top Ten del concorso online Gigarte VotArti#4 e ha esposto sia a Sassari che a Valledoria, sua attuale residenza, in cui l’agosto scorso si è svolta la personale “I volti e la musica della Swinging London”, dedicata ai personaggi più emblematici della frenetica scena londinese degli anni sessanta. Le opere di Manuela Dore sono visionabili sul sito web www.manueladoreritratti.it









La ritrattista sassarese Manuela Dore ha recentemente conseguito un altro prestigioso risultato aggiungendo un ulteriore merito alla sua ascendente carriera artistica. Lo scorso 26 aprile è infatti stato presentato a Roma, nella sala stampa della Camera dei Deputati, il prestigioso volume Artisti’22. Annuario internazionale d’arte contemporanea, un tomo ricco di immagini di opere contemporanee corredate da biografie, quotazioni di mercato e testi di numerosi esperti tra i quali Luca Beatrice, Sandro Serradifalco, Vittorio Sgarbi e Angelo Crespi. Ed è proprio quest’ultimo che elogia la Dore all’interno della sezione da lui curata (“Museo Crespi”), sottolineando che i suoi ritratti “sembrano foto, ma non lo sono, e questo è il complimento più bello si possa fare a chi si dedica a questo genere, così immediato aguardarlo, così complicato a farlo”. L’artista è stata contestualmente premiata per la rilevanza tecnico stilistica della sua produzione artistica, i suoi ritratti rappresentano infatti una boccata di classicità ed eleganza, un tratto sicuro e pulito che riporta idealmente l’ordine e la sicurezza che questi tempi bui segnati dalla guerra e dalla pandemia ci hannoviolentemente tolto.La ritrattista sarda già annovera pubblicazioni su altri rinomati annuari (L’Èlite 2020 edito da Artitalia, Artisti’21. Annuario internazionale d’arte contemporanea edito da Art Now e distribuito da Mondadori Store e il Catalogo dell'Arte Moderna – CAM – n°57 edito da