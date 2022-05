Settimana ricca di appuntamenti per il Festival Un'isola in rete

Martedì 24 maggio alle ore 19:00 ad Alghero nella Libreria Cyrano, (Via Vittorio Emanuele II, 11) il celebre critico letterario Massimo Onofri presenta il suo libro Tutti a cena da don Mariano. Letteratura e mafia nella Sicilia della nuova Italia, Inschibboleth 2022. Mercoledì 25 maggio 2022 alle ore 15:30 a Tempio Pausania (Nuchis) nella Casa di reclusione Istituto P. Pittalis, il giovane e brillante studioso Salvatore Bulla presenta il suo libro Grazia Deledda. Prospettive del religioso per una rilettura critica, Inschibboleth 2021. La mattina seguente, giovedì 26 maggio 2022 alle ore 18:00 la presentazione del libro su Grazia Deledda di Bulla si terrà a Sassari nell’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali (via Roma 151). Sempre aa Sassari nell’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali (via Roma 151) il venerdì 27 maggio mattina alle ore 11:00 il grande l’anglista, critico e traduttore Piero Boitani presenta il suo libro Verso l’incanto. Lezioni sulla poesia, Laterza 2021. La sera di venerdì 27 maggio alle ore 19:00 a Sennori in Biblioteca comunale (Via S. Farina, 32), Piero Boitani presenta invece il suo libro Vedere le Cose. Il grande racconto della poesia d’Irlanda, Mondadori 2021.Per rimanere aggiornati sul programma del Festival Un’isola in rete è possibile visitare il sito www.unisolainrete.it