Bando Voucher“Ristoro”per gli operatori economici organizzatori di Intermediazione per lo spettacolo

La compilazione della domanda in via telematica, attraverso la piattaforma RESTART , sarà possibile a partire dalle ore 9 del 24 maggio e fino alle ore 23:59 del 05 giugno 2022. Per problemi di accesso alla piattaforma RESTART e per assistenza alla compilazione della domanda, contattare il supporto tecnico al numero 049 2015200. Il servizio è attivo dalle ore 9 alle ore 18.













La Camera di Commercio di Sassari informa che è stato pubblicato il Bando Voucher “Ristoro” rivolto agli operatori economici organizzatori di Intermediazione per lo spettacolo. La misura d’incentivo, finanziata dalla Regione Sardegna e gestita dalle tre Camere di Commercio della Sardegna, è finalizzata a fornire un parziale ristoro agli operatori economici di intermediazione dello spettacolo, a compensazione del mancato reddito dovuto alle forti limitazioni all’attività derivanti dalle misure di contenimento necessarie a contrastare l’epidemia da Covid 19. La dotazione finanziaria, a livello regionale, è pari a 2.285.000 euro. Il voucher, invece, quantificato in 5.000 euro per ciascun beneficiario, sarà concesso come indennità una tantum, ed erogato in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande e delle risorse disponibili. Ciascuna Camera di Commercio (Sassari, Nuoro e Cagliari-Oristano) gestirà le domande presentate e le relative procedure.Possono presentare domanda le imprese che abbiano come requisiti di ammissibilità: appartenenza ai settori ATECO 90.02.09, 90.04, 96.09.05, 77.39.94, 90.02.01, 74.90.94 e 43.29.09; iscrizione nel Registro delle Imprese ed essere attivi alla data del 22/11/2021; invio telematico attraverso la piattaforma RESTART. Ciascuna impresa potrà presentare una sola domanda a valere sul Bando Voucher “Ristoro” Operatori economici organizzatori di Intermediazione per lo spettacolo. Il contributo non è cumulabile con il bando voucher “ristoro” operatori economici organizzatori di eventi e congressi.