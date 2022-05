Visura catastale: come ottenerla, cos’è, a cosa serve

In entrambi i casi, il servizio viene erogato previo il pagamento dei tributi catastali, individuati dalla normativa vigente; se ci si rivolge ad un portale specializzato, è necessario pagare anche la tariffa di intermediazione. Inoltrando la richiesta online in modalità telematica, la visura viene inviata in versione digitale (formato PDF).



Cos’è il Catasto

Il Catasto è l’archivio pubblico all’interno del quale sono registrate tutte le informazioni riguardanti i beni immobili (terreni e fabbricati) presenti sul territorio italiano. Pertanto, nel caso in cui emerga la necessità di accedere a questo genere di dati, bisogna approntare un’apposita procedura di consultazione: la visura catastale. In questo articolo, vediamo di cosa si tratta, in quali contesti può servire e a chi rivolgersi per ottenerla.



Cos’è una visura al Catasto

Nello specifico, una visura catastale è l’atto con il quale si effettua la “consultazione degli atti e dei documenti catastali”, stando a quanto riporta il sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. Tali informazioni, si legge, “sono pubbliche e dunque l'accesso è consentito a tutti, pagando i relativi tributi speciali catastali e nel rispetto della normativa vigente”; fanno eccezione le planimetrie, che possono essere richieste soltanto dai soggetti che vantano diritti reali di godimento sull’immobile (e da eventuali delegati).



I dati riportati in visura

A cosa serve una visura catastale?

Ci sono due modi per ottenere una visura catastale relativa ad un terreno oppure un fabbricato:, presso gli sportelli fisici oppure in modalità telematica, tramite l’apposito tool a disposizione sul sito ufficiale dell’Agenzia;come Ivisura.it, inoltrando una richiesta di visura catastale Il termine visura identifica unama, per estensione, lo si usa per indicare anche il documento tecnico di riepilogo in cui sono riportate tutte le informazioni ottenute mediante visura.Tramite una visura catastale è possibile ottenere le seguenti informazioni inerenti ad un dato bene immobile; nello specifico, come riportato dal sito dell’Agenzia delle Entrate, il documento di visura riporta:- i dati identificativi e reddituali dell’immobile;- gli estremi anagrafici del soggetto fisico o della persona giuridica a cui è intestato il terreno o il fabbricato;- il dato grafico dell’immobile, ossia la mappa catastale o la planimetria; la prima è per i terreni, la seconda è per gli immobili;- monografie dei Punti Fiduciali;- l’elaborato planimetrico;- eventuali atti di aggiornamento catastale.Una visura catastale, come detto, consente di accedere ad un riepilogo completo dei dati inerenti ad un terreno oppure ad un fabbricato. Di conseguenza, il documento può risultare utile in un’ampia gamma di contesti differenti.Può essere utile, ad esempio, richiedere una visura al Catasto in vista dell’acquisto di una casa, in maniera tale da verificare lo stato catastale dell’immobile e la presenza di eventuali criticità. Dalla visura è possibile ricavare la trasposizione grafica del fabbricato (planimetria catastale); il documento tecnico può risultare utile per valutare con precisione la distribuzione dei locali interni, con i relativi volumi, al fine di delineare un progetto di ristrutturazione edilizia oppure di abbattimento e ricostruzione dell’edificio.Gli altri possibili casi in cui una visura al Catasto può essere utile sono:- individuare le proprietà immobiliari di cui un singolo soggetto è in possesso;- fornire riferimenti oggettivi nell’ambito di una compravendita immobiliare, specie durante la fase di trattativa iniziale;- in caso di successioni ereditarie o testamentarie;- per la verifica della rendita catastale dell’immobile;- per effettuare verifiche ed accertamenti funzionali alla quantificazione di tasse o tributi da pagare;- nell’ambito delle procedure di richiesta ed erogazione di un mutuo; spesso, infatti, sono gli stessi istituti di credito a fare richiesta di visura catastale.