ASL di Sassari: screening mammografico, al via le prenotazioni

Si ricorda che la Mammografia rientra in un programma di controlli gratuiti a cadenza biennale per la diagnosi precoce del tumore della mammella, promosso dal Sistema Sanitario della Regione Sardegna.





Comuni afferenti all’ex P.O. “A.Conti” di Sassari: Castelsardo, Cheremule, Chiaramonti, Codrongianos, Cossoine, Erula, Florinas, Giave, Ittiri, Laerru, Mara, Martis, Muros, Nulvi, Osilo, Ossi, Padria, Perfugas, Ploaghe, Porto Torres, Pozzomaggiore, Santa Maria Coghinas, Sassari, Sedini, Semestene, Sennori, Siligo,Sorso, Stintino, Tergu, Thiesi, Tissi, Torralba, Uri, Usini, Valledoria, Viddalba.





Comuni afferenti al P.O. di Alghero: Alghero, Monteleone Roccadoria, Olmedo, Putifigari, Romana, Villanova Monteleone





Il Centro Screening informa che nella ASL di Sassari sono in corso le attività dello screening oncologico per la prevenzione del tumore della mammella. Si invitano pertanto le donne residenti nei Distretti di Sassari e Alghero, di età compresa tra i 50 e i 69 anni che non hanno effettuato una mammografia di screening negli ultimi due anni, a contattare la Segreteria Organizzativa di questo Centro per fissare un appuntamento al Numero Verde 800663355, dal lunedì al venerdì (dalle ore 9 alle13) e il martedì anche dipomeriggio (dalle 15 alle 16).