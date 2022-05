Domani l'inaugurazione della sede provinciale dell'ABC Sassari

I ragazzi, le ragazze e tutte le famiglie dunque Vi aspettano giovedì a Sassari, per rinnovare il loro impegno, dedizione e volontà di esserci e partecipare per la costruzione di una Comunità sempre più inclusiva, per tutti.





Finalmente, dopo il blocco dettato dalla pandemia, sarà possibile inaugurare anche in presenza, la sede provinciale dell’ABC Sassari.L’operato di ABC è già noto da ormai 30 anni in tutta la Sardegna (la sede legale è a Cagliari in via Dante 97), tante le famiglie socie attive anche nel Sassarese; per questo aprire una sede operativa di riferimento per tutti coloro che ne avessero necessità, come luogo di incontro e di aggregazione proprio tra le famiglie del territorio, tra altre organizzazioni e terzo settore. Insomma un punto di riferimento, anche per le Istituzioni di Sassari e provincia; all’inaugurazione di giovedì interverranno il Sindaco di Sassari Gian Vittorio Campus, l’Amministratore Straordinario Pietrino Fois della provincia di Sassari quali interlocutori attivi e rappresentanti locali.E’ una grande soddisfazione – interviene la Presidente Regionale di ABC Luisanna Loddo – per tutte noi famiglie, e una risposta concreta all’esigenza di una sede operativa anche in questo bellissimo territorio, verso il quale ci poniamo come soggetti attivi e protagonisti.