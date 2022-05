Nutrizione e benessere animale, coccola il tuo cane con Amusi

il proprio cane ma anche pensare alla suatramite la. Chi possiede un amico a quattro zampe lo sa bene, non si tratta di una semplice alimentazione ma di un piano corretto, attento ed equilibrato che guarda a tutte le esigenze dell’amico peloso, dal gusto ai bisogni fisiologici e di crescita.Per farlo oggi c’è un brand che è diventato in poco tempo ilper il cibo per cani online. Unatuttache parla di qualità, sostenibilità, personalizzazione e specificità. Il pet food oggi è cambiato perché non deve solo deliziare il palato dei cani ma guardare anche al suo benessere in base alla fase della vita in cui si trova, alla razza e al trascorso che ha vissuto.Amusi fa tutto questo grazie ad unche stila una partire dalle singole esigenze per conciliare gusto e funzionalità in un unico pasto. L’obiettivo di Amusi è quello didegli animali domestici attraverso dei pasti che non solo siano di qualità ma che soddisfino anche le loro esigenze, tutto questo acquistando il necessario comodamente da casa con un solo click.Il cibo per animali di Amusi è, realizzato con ingredienti prodotti da agricoltori locali e di prossimità. Questo permette di inserire nei pasti solo, sia vegetali che animali, che provengono da unacosì da creare ricette non solo gustose ma anche biologiche senza usare coloranti e conservanti artificiali.Un lavoro dunque che punta verso il benessere degli amici animali con ricette ad hoc, studiate e realizzate scientificamente da veterinari nutrizionisti per rispondere ai reali bisogni dei cani, ma anche a darenelle modalità di lavoro, prediligendo materiali riciclabili e provenienti da fonti rinnovabili.Tutte le ricette realizzate dagli specialisti di Amusi prevedono unae altamente. Ogni pasto è composto da carne e pesce per donare al cucciolo gusto ma anche l’apporto proteico necessario senza far mancare mai vitamine, minerali e tutti i micronutrienti fondamentali per il benessere animale.I croccantini di Amusi sono disponibili in diversi gusti e di distinguono anche in base all’età del cane perché in ogni fase della vita ha bisogno di alimenti diversi e specifici. È questo che permette all’animale di essere scattante e in salute.