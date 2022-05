Dinamo Banco di Sardegna, Semifinale playoff: aperta la biglietteria

Si ricorda che la prelazione per l’eventuale Gara 4 sarà riservata ai possessori del tagliando di Gara 3





È ufficiale: la Dinamo Banco di Sardegna disputerà per la quinta volta nella sua storia la semifinale playoff scudetto. Ad attendere gli uomini di coach Piero Bucchi sarà una sfida epica, che richiama emozioni indelebili: è ancora Sassari-Milano, Davide contro Golia, con il popolo sardo che marcia su Milano per tentare l’impossibile nelle prime due sfide e il PalaSerradimigni che sarà ancora teatro di una battaglia in Gara 3, emblema degli ultimi 10 anni in serie A.La Lega Basket LBA ha comunicato ufficialmente il calendario delle partite delle semifinali playoff contro l’Olimpia Milano:· Gara 1 – Sabato 28 maggio ore 19 Milano – Dinamo Banco di Sardegna· Gara 2 – Lunedì 30 maggio ore 20:45 Milano -Dinamo Banco di Sardegna· Gara 3 – Mercoledì 1° giugno ore 20:45 Dinamo Banco di Sardegna-Milano· Eventuale Gara 4 venerdì 3 giugno Dinamo Banco di Sardegna-Milano· Eventuale Gara 5 domenica 5 giugno Milano – Dinamo Banco di SardegnaIn vista di Gara 3, in programma al PalaSerradimigni mercoledì 1° giugno alle ore 20:45, la società comunica che, come di consueto, la prelazione sarà riservata agli abbonati alla regular season, che potranno esercitarla a partire da mercoledì 25 fino a sabato 28 on line sul sito VIVATICKET (raggiungibile anche dal sito dinamobasket.com) oppure presso la biglietteria dello Store, in via Pietro Nenni 2/22.. Per poter esercitare la prelazione tramite il servizio di biglietteria elettronica, gli utenti dovranno registrarsi su VIVATICKET e, selezionando la voce prelazione, confermare il proprio posto di abbonamento inserendo il codice di RINNOVO ABB. presente sulla tessera (esempio Rinnovo Abb.: TLITE0500129215429) Dopo aver effettuato il pagamento (prezzi invariati ai quali si aggiunge la commissione di servizio al gestore esterno) si riceverà una e-mail di conferma all'indirizzo associato alla transazione, il biglietto digitale si potrà salvare sul cellulare e sarà valido per accedere direttamente all'impianto di gioco. In alternativa potrà essere anche stampato in alta risoluzione.Da mercoledì 25 a venerdì 27 maggio la biglietteria dello Store di via Nenni 2/22 sarà aperta dalle ore 9.30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19.00.Sabato 28 maggio apertura mattutina dalle 9:30 alle 13:00.La vendita libera inizierà alle ore 9:30 di lunedì 30 maggio al Dinamo Store di Via Nenni e in contemporanea online su VIVATICKET : il numero di tagliandi disponibili dipenderà dal numero di conferme da parte degli abbonati che avranno esercitato la prelazione.Lunedì 30 e martedì 31 dalle ore 9.30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00Mercoledì 1° giugno: mattino 9.30-13, pomeriggio dalle 16.30 fino all’inizio del matchEventuali aggiornamenti e novità saranno comunicati sul sito ufficiale dinamobasket.com e sui canali social ufficiali: prezzi invariati dalla regular season.