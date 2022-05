Abbanoa. Ploaghe: domani lavori nella linea elettrica della stazione di pompaggio di San Matteo

E-Distribuzione ha comunicato che domani, giovedì 26 maggio 2022, tra le 9 e le 15.30, i propri tecnici dovranno eseguire un intervento sulla linea elettrica della zona in cui ricade anche la stazione di pompaggio al servizio del serbatoio idrico di San Matteo. Durante i lavori l’impianto resterà fermo: si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni in via e vico Galilei, via Fermi, via Logudoro, via Sardegna, via Sicilia, via Corsica, via Planargia, via Limbara, via Gennargentu, via Gallura, via Verdi, via Rossini, via Puccini, via Risorgimento, via Leonardo Da Vinci, via Michelangelo, via XXV Aprile e piazza Repubblica.Sarà cura dei tecnici di Abbanoa contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’impianto qualora l’intervento sulle linee elettriche dovesse essere concluso in anticipo. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.