Sardegna, arriva il casting tour di Zecchino d’Oro

Arriva in Sardegna, sabato 28 e domenica 29 maggio, il tradizionale Casting Tour dal vivo di Zecchino d’Oro, un programma di eventi in tutta Italia per cantare insieme e cercare gli interpreti dell’edizione 2022 del festival della canzone per bambini che da più di sessant’anni tiene compagnia a grandi e piccini.L’appuntamento è al Cine Teatro di Cala Gonone (Via Vasco De Gama, 18, 08022 Cala Gonone NU), sabato 28 e domenica 29 maggio dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18: due giornate dedicate ai più piccoli, in cui potranno riscoprire l’emozione di cantare dal vivo e divertirsi insieme. Per partecipare ai casting e provare a diventare uno dei solisti di Zecchino d’Oro 2022 è necessario iscriversi, entro venerdì 27 maggio, sul sito: https://zecchinodoro.org/casting-tour/. La partecipazione è gratuita.Dopo due anni in cui i piccoli solisti sono stati scelti esclusivamente attraverso video provini online, il Casting Tour è tornato in forma mista: fino al 31 marzo è stato possibile caricare i video provini sulla piattaforma online, con l’inizio della primavera sono tornate anche le tappe dal vivo organizzato in collaborazione con Wobinda Produzioni.Alla tappa sarda del tour, così come è stato per le altre tappe dal vivo, possono partecipare tutti i bambini dai 3 ai 10 anni: sia chi ha già inviato il proprio video-provino attraverso i casting online, ma vuole provare l’emozione di cantare dal vivo, sia chi partecipa per la prima volta ai casting di Zecchino d’Oro in questa occasione. I provini dal vivo e quelli online saranno valutati nello stesso modo: la partecipazione a una tipologia o all’altra, o a entrambe, non condiziona in nessun modo l’esito della selezione.I bambini che supereranno questa prima fase saranno poi riascoltati, in una seconda fase di selezione, dalla giuria dell’Antoniano durante un grande appuntamento a Bologna, sede dell’Antoniano e di Zecchino d’Oro: da questo secondo ascolto usciranno i solisti che, accompagnati dal Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni, a dicembre 2022 presteranno la propria voce alle canzoni in gara alla 65ª edizione dello Zecchino d’Oro.Dopo due anni di lontananza si torna a incontrarsi, in piena sicurezza, cantare e divertirsi insieme con le canzoni più belle dello Zecchino d’Oro. Per scoprire la vera ricchezza di Zecchino d’Oro: imparare a esprimere sé stessi e accogliere gli altri.Per partecipare ai casting di Zecchino d’Oro: https://zecchinodoro.org/casting-tour/