Abbasanta. Ecco il calendario degli eventi estivi 2022 al Parco Archeologico del Nuraghe Losa

Anche quest’anno come consuetudine “La Cooperativa Paleotur”, che gestisce il Parco Archeologico del Nuraghe Losa (Abbasanta), qualche settimana fa ha presentato il calendario degli eventi estivi 2022, (in totale dodici) dal titolo “Dal giorno alla notte”. Gli eventi saranno accomunati da un unico denominatore: scoprire l’area archeologica, osservare le costellazioni e ascoltare storie antiche. La Kermesse prevede eventi in momenti diversi della giornata alcuni saranno accompagnati da musica, altri da danza, approfondimenti archeologici, libri e tutta la poesia che il parco riesce a offrire. Gli eventi avranno luogo all’interno dell’area archeologica al cospetto del Nuraghe Losa, uno tra i più importanti e suggestivi monumenti della civiltà Nuragica. Tra gli appuntamenti più prossimi c’è da segnalare quello fissato per sabato 18 Giugno alle 18,30: “Tramonto del Solsistizio d’estate al Nuraghe Losa” che sarà curato dall’astrofisica Barbara Leo dell’associazione Orbitando. A seguire una visita guidata al Nuraghe a cura delle guide cooperativa Paleotur. Ancora un interessante appuntamento è fissato per Domenica 19 Giugno con inizio alle 6 grazie all’archeologa Ilaria Montis sarà possibile scrutare e osservare l’alba del Solsitizio d’Estate, seguirà sempre la visita guidata al Nuraghe Losa sempre a cura della cooperativa Paleotur, per chi si dovesse perdere l’appuntamento della mattinata sarà possibile ripetere l’esperienza la sera alle 18,30 con l’osservazione del tramonto sempre a cura di Ilaria Montis. Ecco gli altri appuntamenti di Giugno: Martedì 21 Giugno alle 6: Alba del Solstizio d’Estate al Nuraghe Losa, Osservazione dell’alba a cura di Ilaria Montis, archeologa. Visita guidata al Nuraghe Losa a cura delle guide della cooperativa Paleotur. Martedì 21 giugno alle 18,30 Tramonto del Solstizio d’Estate al Nuraghe Losa, Osservazione del tramonto a cura di Ilaria Montis, archeologa e Visita guidata al Nuraghe Losa a cura delle guide della cooperativa Paleotur. Sabato 25 giugno alle 18,30 ci sarà la presentazione del libro “Janas. La scomparsa di Angela Masala”, con la presenza dell’autrice Federica Selis, mentre relatore della giornata sarà Luca Gentile. Gli appuntamenti di Luglio invece saranno i seguenti: Mercoledì 13 luglio ore 21,00, “Losa e la Luna”. Serenata alla Luna, Chitarra, armonica a bocca e organetto con Antonio Cossu. Sabato 30 luglio ore 21,30 “Miti e Costellazioni al Nuraghe Losa” in collaborazione con l’associazione Orbitando con l’astrofisica Barbara Leo. Venerdì 12 agosto ore 20,30 “Losa e la Luna. Il verde (non) è un colore difficile”, spettacolo di danza della compagnia: “Il Tempo favorevole”, con Veronika Aguglia, Marinella Freschi, Barbara Martinini, Musiche di Roberto Paci Dalò. Sabato 10 settembre alle 21,00, Spiriti e Dei nella statuaria preistorica della Sardegna con l’archeologo Giorgio Murru, il fotografo Nicola Castangia e l’editore Carlo Delfino. Mercoledì 21 settembre Tramonto dell’Equinozio d’Autunno al Nuraghe Losa Osservazione del tramonto con la guida dell’astrofisico.