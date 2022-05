L'esposizione "S.O.N.O. - Satellite Opere Nell'Opera" al Mas.Edu. di Sassari

Sassari. Venerdì 27 maggio 2022 alle 12, negli spazi del Mas.Edu, sala Habemus ego, sarà̀ presentata al pubblico un'esposizione dei lavori realizzati dagli allievi e dalle allieve del corso di Pittura tenuto dal docente Marcello Cinque presso l’Accademia di Belle Arti di Sassari, raccolti nella pubblicazione “S.O.N.O. - Satellite Opere Nell’Opera". “S.O.N.O. - Satellite Opere Nell’Opera” è un progetto didattico avviato durante l’emergenza pandemica.



Un progetto che mira a incoraggiare la realizzazione di un’opera in cui la creatività̀si libera nella sperimentazione di diverse combinazioni visive e la ricerca si confronta con la trasformazione del tempo e dello spazio. Un progetto ancora in corso, da cui è nata una prima pubblicazione, che rappresenta un primo lancio nell’orbita dell’immaginario. La pubblicazione è essa stessa un’opera, un documento del momento storico che abbiamo vissuto durante l’emergenza Covid-19, un raccoglitore di memorie, un diario di bordo per raccontare l’oggi al domani. Da sempre opere e artisti interagiscono con il tempo e il contesto.



Durante la pandemia, lo spazio della propria casa o della propria camera è diventato il contesto principale di riferimento delle interazioni sociali a distanza. Abbiamo vissuto come astronauti nelle navicelle spaziali, a distanza dalla maggior parte degli esseri umani, sperimentando nuovi equipaggiamenti che ci hanno consentito di andare avanti nelle nostre attività̀quotidiane. Lo spazio fisico della casa si è trasformato, si è espanso e si è trasferito in diverse dimensioni. Per gli studenti e le studentesse che hanno partecipato al progetto didattico “S.O.N.O. - Satellite Opere Nell’Opera”, lo spazio della creatività si è spostato inizialmente nello spazio digitale, con le lezioni online, per poi traslarsi nella dimensione cartacea della pubblicazione che raccoglie i loro lavori, e raggiungerà lo spazio del museo con una prima esposizione delle opere al pubblico.



Durante le lezioni a distanza degli anni accademici 2019/21 e 2021/22, gli studenti e le studentesse del corso di Pittura del Triennio e Biennio hanno progettato e realizzato, ciascuno, un proprio “Satellite della cultura”, racchiudendo in un mini-spazio una piccola parte della propria ricerca visiva. Nella pubblicazione, ogni satellite potrà̀essere ritagliato, così da creare un gioco creativo per interagire con l'opera stessa. Inoltre, i satelliti potranno essere assemblati per formare un'unica “Stazione dell'Arte”.



Il progetto è seguito e organizzato da Marcello Cinque e dagli studenti: Giuseppe Cossu, Ilaria Bacchis, Alice Mocci, Alessio Ollargiu. L’esposizione dei lavori proseguirà fino alle ore 18.30 di venerdì 27 maggio. La pubblicazione “S.O.N.O. - Satellite Opere Nell’Opera” – che verrà presentata e distribuita gratuitamente durante l'evento – è suddivisa in quattro macro-sezioni. La sezione “THE SPACESHIP PROJECT - Opere della galleria virtuale” introduce il progetto; nella sezione “PLANET EARTH” sono raccolti i lavori di Eleonora Silvana Carola, Alessandra Cossu, Mario Michele Cravero, Claudia Gagliardi, Pierluigi Mura, Gian Mario Solinas, Francesco Tetti, Maria Paola Vargiu; nella sezione “OUTER SPACE” sono raccolti i lavori di Simone Angius, Ilaria Bacchis, Gabriele Belloni, Franco Canu, Riccardo Castronovo, Giuseppe Cossu, Maria Grazia Leoni, Alessio Loi, Davide Mariani, Sofia Maricosu, Erica Meloni, Gabriele Messina, Alice Mocci, Alessio Ollargiu, Giada Roggio; la sezione conclusiva è dedicata ai “WORKSHOP” svolti nell’ambito del progetto didattico da Giada Roggio, Valentina Colella e Federico Del Vecchio