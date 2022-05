Nasce "SardegnaMobilità", il nuovo portale regionale sulla mobilità

Sardegna. È attivo il nuovo portale istituzionale ‘SardegnaMobilità’, ideato e gestito dall’assessorato regionale dei Trasporti. “SardegnaMobilità – spiega l’assessore dei Trasporti, Giorgio Todde – nasce con l’obiettivo di fornire a cittadini e imprese, grazie a un’interfaccia più moderna e all’avanguardia, contenuti informativi sulla mobilità nella Regione e di garantire una più facile e chiara ricerca delle informazioni, dei dati, dei servizi erogati dall’Assessorato promuovendo il trasporto pubblico e la multi-modalità”.



Il nuovo portale è costituito da sei sezioni (Strumenti, Da e per la Sardegna, Trasporti locali, Tariffe, Attività istituzionale, Notizie). Nella home page (https://www.sardegnamobilita.it/) si trovano, oltre al navigatore per la ricerca dei percorsi, le notizie aggiornate e gli avvisi del trasporto pubblico locale necessari a informare gli utenti sulle variazioni dei servizi di trasporto erogati dalle aziende.



La sezione “Strumenti” dispone di strumenti informativi per la consultazione degli orari pianificati e in tempo reale, per la segnalazione dei disservizi, per il calcolo di percorsi intermodali e delle tariffe per l’utilizzo dei servizi extraurbani.



La sezione “Da e per la Sardegna” fornisce all’utenza un quadro informativo sulle modalità e i servizi di trasporto aereo e navale attivi nei collegamenti da e per l’Isola, e rende possibile consultare dei grafici sull’andamento dei flussi di passeggeri ed esportarne il patrimonio informativo disponibile in formato aperto.



La sezione “Trasporti locali” illustra il complesso sistema di trasporto pubblico locale (Tpl) nelle differenti modalità e tipologie di servizi disponibili per gli spostamenti all’interno del territorio regionale.



La sezione “Tariffe” riporta il quadro tariffario e le regole e le agevolazioni tariffarie attualmente disponibili per l’accesso alle differenti tipologie di servizio di trasporto.



La sezione “Attività istituzionale” espone le competenze proprie e le attività dell’assessorato dei Trasporti nell’ambito dei sistemi di informazione all’utenza finalizzati a garantire ai cittadini una maggior libertà di movimento, migliore organizzazione del proprio tempo e dunque una migliore qualità della vita.



“Il nuovo portale risulta così più accessibile e completo di informazioni, omogeneo e chiaro nel linguaggio, grazie a una nuova impostazione grafica che aumenta la semplicità di consultazione, anche in ambito mobile”, conclude l’esponente della Giunta Solinas.