Alghero. I Panpers ad Alghero venerdì 27 Maggio alle 21

Prosegue con successo in Riviera del Corallo la rassegna “Alguer Comedy Show”, che venerdì 27 maggio 2022, vedrà sul palco del Teatro Civico (ore 21), gli attesissimi Panpers. Nel loro spettacolo, "10 anni di minchiate", Andrea Pisani e Luca Peracino presentano ad Alghero un vero e proprio “best of” dei migliori pezzi che li hanno visti protagonisti in questi anni. Oltre ai personaggi più riusciti del loro repertorio - Lo Zombie, Mika e Fedez, Sig. Brenton - ci saranno infatti numerosissimi sketch inediti e parodie musicali. Il duo comico torinese, attualmente sta conducendo in co-conduzione con Elettra Lamborghini il programma “Only Fun” sulla Nove (145 di Sky), in co-conduzione con Elettra Lamborghini. Lo spettacolo di Alghero, è stato inserito nel ricco cartellone predisposto dalla Fondazione Alghero e dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Shining Production. Alguer Comedy Show proseguirà sul palco del Quarter con Benito Urgu (18 giugno), Michela Giraud (10 luglio - rassegna Cedac), Lercio e Fabio Celenza (14 luglio), Jacopo Cullin (17 luglio) e Angelo Duro (29 luglio). Ticket online e presso l'Atelier #3 | Alghero Turismo Bookshop in Via Carlo Alberto, 84 venerdì: 11:00 - 13:00 / 17:00 - 20:00 | sabato: 11:00 - 13:00 / 17:00 - 20:00 | domenica: 17:00 - 20:00. Per tutte le informazioni sulla rassegna bit.ly/AlguerComedyShow