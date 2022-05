Porto Torres, sabato al Teatro comunale Andrea Parodi lo spettacolo del comico Max Angioni

Comico emergente, reduce dai successi di Italia’s Got Talent, Zelig, Le Iene e LoI2, Max Angioni, comasco classe 1990, presenta il suo spettacolo “Miracolato” a Porto Torres. Una delle tante tappe del suo tour nazionale, in programma sabato 28 maggio alle 21 presso il teatro comunale Andrea Parodi. Considerato uno dei nuovi volti più importanti del panorama comico italiano, anima il suo monologo, un condensato di esperienze vissute, dai dialoghi ai tempi dei social, dal suo rapporto con lo sport alla sfortuna di eterno secondo. Il tema è quello dei miracoli, con cui è divenuto famoso, raccontati con la tipica verve della stund-up comedy, presentati al pubblico a ritmo serrato e con sferzante ironia. Ha scelto il titolo “Miracolato” rielaborando in chiave comica avvenimenti epici, compresi quelli descritti nel Vangelo, argomenti sacri e leggeri che diventano accessibili al pubblico.



I miracoli lo hanno accompagnato fin dall’inizio della sua carriera, grazie ad un’escalation di successi, che si sono susseguiti nell’ultimo anno, tanto da farlo sentire così fortunato, da provare a immaginare nuovi miracoli moderni. Lo spettacolo si inserisce nel ricco calendario delle manifestazioni “Musicando per la città”, eventi programmati in occasione del trentennale dell’Associazione Musicando Insieme di Porto Torres, a cura del direttore artistico Donatella Parodi, per la stagione concertistica iniziata il 13 marzo e che si concluderà il 28 maggio.



Massimiliano Angioni nasce come attore teatrale, studiando presso la scuola di teatro di Como. Successivamente frequenta l’Accademia del Comico di Milano sotto la guida di volti noti dell’ambiente teatrale italiano, quali Alessio Tagliento, Angelo Pisani e Diego Cajelli. Nel 2019 entra a far parte del cast di Zelig Time e nel 2020 partecipa e vince il Festival del Cabaret di Martina Franca. Nel 2021 concorre a Italia’s Got Talent arrivando secondo, una posizione che gli permette di entrare nel cast di Zelig C-Lab su Comedy Central. Dall’autunno affianca Giorgio Panariello e Marco Giallini nella conduzione del varietà di Raitre “Lui è peggio di me”. È nel cast delle tre prime serate di Zelig su Canale 5 insieme a Claudio Bisio e Vanessa Incontrada con il personaggio di Kevin Scannamanna. Dal 2022 entra come protagonista nella casa di LOL2 su Amazon Prime Video ed è in studio a fianco a Teo Mammuccari e Belen Rodriguez nella nuova edizione de Le Iene SU Italia Uno.