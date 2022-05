Sassari. Domenica per la processione del Voto previste modifiche alla viabilità

Domenica 29 maggio si terrà la tradizionale Processione del Voto lungo piazza Duomo, piazza Monsignor Mazzotti, via Pais, corso Vittorio Emanuele II, largo Cavallotti, piazza Castello, via Brigata Sassari, viale Italia, via De Nicola, via delle Croci, piazzale San Pietro; sabato 28 maggio invece avverrà la traslazione del simulacro della Madonna delle Grazie dal Santuario di San Pietro alla Cattedrale. Per consentire il passaggio in sicurezza del corteo sono previste modifiche alla viabilità. Dalle 8 di sabato 28 maggio alle 14 di lunedì 30 è previsto il divieto di fermata nel piazzale del Santuario di San Pietro; domenica 29 maggio dalle 8 a mezzanotte stesso divieto anche in piazza Duomo, via al Duomo (tra piazza Duomo e via Margherita di Castelvì), via Margherita di Castelvì (tra via al Duomo e piazza Monsignor Mazzotti), piazza Monsignor Mazzotti, via Pais, corso Vittorio Emanuele II, largo Cavallotti, piazza Castello, via Brigata Sassari, viale Italia, via De Nicola, via delle Croci, piazzale San Pietro. Sempre domenica dalle 17 e fino al passaggio della processione saranno chiuse temporaneamente al traffico le strade interessate dal passaggio del corteo.



Inoltre domenica, le batterie dei cassonetti presenti lungo il percorso saranno spostate nelle vie limitrofe per essere riposizionate entro lunedì mattina.