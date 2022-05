Sassari, entusiasmo e divertimento nella prima giornata della 3^ edizione di Bardunfula

Sassari. Entusiasmo e divertimento nella prima giornata della 3^ edizione di Bardunfula il festival delle culture e letterature di bambine e bambini – La tre giorni prosegue sino a domenica nei Giardini Pubblici di Sassari



Scatenati nel tiro alla fune, assorti nella tessitura collettiva, coinvolti insieme agli adulti nello spettacolo clownesco di Maurizio Giordo: le bambine e i bambini sono stati protagonisti nella giornata d'apertura della 3^ edizione di Bardunfula. I Giardini Pubblici di Sassari sono diventati un mondo fantastico dove immaginazione e manualità sono gli ingredienti principali nel ricco cartellone stilato per il festival delle culture e letterature di bambine e bambini.



La giornata d'apertura ha visto il saluto dell'assessora alla cultura Laura Useri. Il Comune di Sassari dà infatti il suo patrocinio all'evento ideato, promosso e realizzato dall'Ente di promozione sociale Il Colombre in sinergia con diverse realtà della Sardegna e del resto d'Italia e del mondo, e inserito nel cartellone degli eventi di Salude & Trigu.

La parte bassa dei Giardini Pubblici è stata vivacizzata da colori e voci. Tra i giochi, grande successo per il tiro alla fune, il tiro ai barattoli e le costruzioni Lego. Ggli scacchi hanno attirato l'attenzione dei bambini più grandi.

Il Banrdunfula yoga è piaciuto a piccoli e adulti, così come lo spettacolo "Lulù e le sue valigie magiche" proposto da Maurizio Giordo di Gurdulù Teatro che ha chiuso la prima giornata.



Il Festival Bardunfula prosegue oggi e si conclude domani, sempre con inizio dalle 10 sino alle 20, con la possibilità di un pranzo al sacco in mezzo al verde.

Tra gli appuntamenti degli ultimi due giorni la presentazione dei libri con più di 11 novità editoriali e la presenza di autori, autrici, illustratori e illustratrici. E ancora i grandi giochi in legno, i laboratori per piccoli e adulti.

La chiusura è affidata allo spettacolo “Come d'incanto” di BocheTeatro.



PROGRAMMA 28 MAGGIO 2022



h 10.00 Apertura



Le strade dei Giardini - Giochi e Scoperte:

Tessitura collettiva a cura di Giuliana Rais Percorso Sensoriale a cura di Franca Falchi



Schermi naturali a cura di Marta Pala



Illustrafacce a cura di Maria Cocco e Silvia Muceli



h 10:30 Lughenè presenta: GLE - Grandi Giochi in Legno



BardunfuLab:

“Riprendiamo il Ritmo” per bambini e bambine con Mauritmo Dorè (Dai 6 anni in su)



“Raccontami un sogno” a cura di Franca Falchi (in foto) (Dai 3 anni in su)



Bardunfula Yoga:



"Il corpo è il mio tempio". Pratica Hatha Yoga per Adulti a cura di Bolabbola Om Studio



BardunfuLab adulti Friendly



"Raccontami una storia" a cura di Silvia Sanna (dai 15 anni in su)



h 11:30 Libri e Storie a voce alta:



Presentazione dei libri "Zoe e la melanzana Melanzanissima" e "Zoe e il vestito di arance",



Beisler Editore, con l'autore Ruggero Poi e l'illustratrice Alice Rossi (dai 6 anni in su)



BardunfuLab:



Grande Zoe, salvamondo! - Laboratorio legato ai libri di Zoe salvamondo con Ruggero Poi



e Alice Rossi (dai 6 anni in su)



h 12:30 Libri e Storie a voce alta:



Presentazione del libro "C'è di un altro colore?", Delfino Editore, con l'autrice Laura Maria



Freire (dai 4 anni in su)



h 13:30 Pic nic sull'erba, pranzo al sacco o nella zona ristoro, gioco libero all'aria aperta!



h 16.00 Le strade dei Giardini - Giochi e Scoperte:

Tessitura collettiva a cura di Giuliana Rais



Percorso Sensoriale a cura di Franca Falchi



Schermi naturali a cura di Marta Pala



Illustrafacce a cura di Maria Cocco e Silvia Muceli



Lughenè presenta: GLE - Grandi Giochi in Legno



h 16:00 BardunfuLab:

“Mi piaci..." a cura di Babbajola cooperativa di comunità (Dai 4-5 anni con adulto)



“Giordano del Faro” a cura di Marta Pala - Spazio per aria (Dai 7 anni ai 10)



“Cucito a merenda” a cura di Silvana Marginesu - Aprilcot fatto a mano. (Dai 6 anni in su)



BardunfuLab adulti Friendly:



"Perché la terra non è cubica?" a cura di Ruggero Poi (educatori, educatrici, insegnanti e



curios* di passaggio)



h 17:00 Racconti e Storie in musica:



"Shimbalaiê" coro della 4° A e 4° B della scuola primaria di via Duca degli Abruzzi



dell'Ist. Comp. P. Tola di Sassari.



Libri e Storie a voce alta:



Presentazione del libro "Il Mistero di Carbia", Panoramika edizioni, con l'autrice Eleonora



Cattogno (da 9 ai 12 anni)



h 17:30 Bardunfula Yoga:



"La fusione tra respiro, movimento e presenza". Pratica di Odaka Yoga, riservato alle



mamme in attesa a cura di Mamasté di Bolabbola Om Studio



h 18:30 Libri e Storie a voce alta:



Presentazione del libro "Factory", Rizzoli, con l'autore Tim Brunoi (da 11 in su)



h 19:30 Racconti e Storie in musica:



Coro Maria Carta dell'Ist. Comp. P. Tola di Sassari.





PROGRAMMA 29 MAGGIO 2022



h 10.00 Apertura



Le strade dei Giardini - Giochi e Scoperte:

Tessitura collettiva a cura di Giuliana Rais



Percorso Sensoriale a cura di Franca Falchi



Schermi naturali a cura di Marta Pala



Illustrafacce a cura di Maria Cocco e Silvia Muceli



Libri e Storie a voce alta:



Presentazione del libro "Le sei storie del Mago di Oz", Gribaudo Editore, con l'illustratrice



Sara Pilloni (dai 6 anni in su)



BardunfuLab



Nel Laboratorio dello Stagnino - Laboratorio legato al libro di "Le sei storie del Mago di



Oz" con Sara Pilloni ed Eleonora (dai 6 anni in su)



h 10:30 BardunfuLab:

“C'era una volta il re, viaggio tra le favole" a cura di Franca Falchi (Dai 6 anni in su)



“Riprendiamo il Ritmo" per bambini e bambine e adulti con Mauritmo Dorè



BardunfuLab adulti Friendly



Zoe Salvamondo: "Ho segnato i miei obiettivi sull'agenda 2030?" a cura di Ruggero Poi



(educatori, educatrici, insegnanti e genitori)



h 11:00 Bardunfula Yoga:



"La fusione tra respiro, movimento e presenza". Paratica di Odaka Yoga, riservato alle



mamme in attesa a cura di Mammasté di Bolabbola Om Studio



h 11:00 Libri e Storie a voce alta:



Presentazione del libro "Nooperaboo", Bakemono Lab editore, con l'illustratrice Caterina



Pirisi (dai 8 anni in su)



h 12:00 Racconti e Storie in musica:



Jazz Band delle classi della secondaria di 1° grado dell'Ist. Comp. P. Tola di Sassari.



h 13:00 Pic nic sull'erba, pranzo al sacco o nella zona ristoro, gioco libero all'aria aperta!



h 16.00 Le strade dei Giardini - Giochi e Scoperte:

Tessitura collettiva a cura di Giuliana Rais



Percorso Sensoriale a cura di Franca Falchi



Schermi naturali a cura di Marta Pala



Illustrafacce a cura di Maria Cocco e Silvia Muceli



h 16:00 BardunfuLab:

“Pensieriamo: non siamo troppo piccoli e piccole per filosofare" a cura di Giulia Ferrari del Crif (8-10 anni)



“L'arte della diversità” a cura di Sandalia Onlus (Dai 7 anni ai 10)



“Riprendiamo il Ritmo" per bambini e bambine e adulti con Mauritmo Dorè



BardunfuLab adulti Friendly:



"La narrazione orale come strumento di pace" a cura di Enedina Sanna (educatori, educatrici,



insegnanti e adulti in generale)



h 16:30 Bardunfula Yoga:



Yoga genitori, bambini e bambine a cura di Bolabbola Om Studio



h 17:30 Racconti e Storie in musica:



"Shimbalaiê" coro della 4° A e 4° B della scuola primaria di via Duca degli Abruzzi dell'Ist.



Comp. P. Tola di Sassari.



Libri e Storie a voce alta:



Presentazione del libro "E se... quel giorno", Fatatrac editore, con l'illustratrice Ana Paula



Santander (dai 5 anni in su)



h 18:30 Libri e Storie a voce alta:



Presentazione del libro "Mio Zio Guido fa il muratore", Orecchio Acerbo editore, con



l'illustratrice Irene Volpiano (dai 7 anni in su)



BardunfuLab:



Costruiamo con lo zio Guido Laboratorio legato al libro di "Mio Zio Guido fa il muratore"



con Irene Volpiano (dai 7 anni in su)



h 19:30 Racconti ed altre Storie:



"Come d'incanto" di Boche Teatro