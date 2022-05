Stintino, lunedì i lavori di manutenzione Abbanoa sulla condotta Badde Issi

Stintino. Lunedì 30 maggio 2022, dalle 8 alle 18, i tecnici di Abbanoa eseguiranno un intervento di manutenzione straordinaria sulla condotta foranea di Badde Issi al servizio di Stintino e alcune località in territorio di Porto Torres. Per consentire i lavori sarà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle zone di Badde Issi, Pozzo San Nicola, Bagaglino e Fiume Santo. Per quanto riguarda il Comune di Stintino, compresi i villaggi turistici, l’erogazione all’utenza sarà garantita dalle scorte accumulate nei serbatoi comunali: eventuali cali di pressione e interruzioni potrebbero verificarsi tra le 14 fino a mezzanotte quando saranno nuovamente ripristinati i livelli ottimali dei serbatoi a seguito della riattivazione della condotta.



Sarà cura delle squadre di Abbanoa limitare quanto più possibile i disservizi e anticipare l’orario di riapertura qualora l’intervento dovesse richiedere tempi minori rispetto a quanto preventivato.



Al momento della ripresa dell’erogazione potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua dovuti allo svuotamento e successivo riempimento delle condotte. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.