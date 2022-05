Basket in carrozzina, i convocati azzurri per il quadrangolare in Abruzzo

La Nazionale italiana di pallacanestro in carrozzina sarà impegnata dal 7 al 12 giugno in un torneo quadrangolare amichevole contro Canada, Polonia e Spagna, organizzato nell’ambito delle celebrazioni per il quarantennale della società abruzzese Amicacci Abruzzo.



Coach Carlo Di Giusto ha deciso di convocare quindici atleti per l’occasione: Davide Schiera (S. Stefano Sport), Ahmed Raourahi (Padova Millennium), Driss Saaid (Briantea84), Marco Stupenengo (Amicacci Abruzzo), Mattia Scandolaro (Padova Millennium), Alessandro Boccacci (Firenze Volpi Rosse), Luka Buksa (Briantea84), Gabriel Benvenuto (Amicacci Abruzzo), Dimitri Tanghe (S. Stefano Sport), Filippo Carossino (Briantea84), Sabri Bedzeti (S. Stefano Sport), Giulio Maria Papi (Briantea84), Andrea Giaretti (S. Stefano Sport), Simone De Maggi (Briantea84), Matteo Cavagnini (Amicacci Abruzzo).



Il torneo si svolgerà tra le città di Giulianova, Alba Adriatica e Pineto e tutte le partite verranno trasmesse via streaming dall’emittente Super J, con condivisione sui canali social della Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina.



Questo il programma:



Martedì 7 giugno, ore 18: Polonia vs Italia (Giulianova) e Canada vs Spagna (Alba Adriatica).



Mercoledì 8 giugno, ore 18: Canada vs Polonia (Pineto) e Spagna vs Italia (Alba Adriatica)



Giovedì 9 giugno, ore 18: Polonia vs Spagna (Giulianova) e Italia vs Canada (Pineto)



Venerdì 10 giugno, ore 18: Spagna vs Canada (Giulianova) e Italia vs Polonia (Pineto)



Sabato 11 giugno, ore 18: Polonia vs Canada (Giulianova) e Italia vs Spagna (Alba Adriatica)



Domenica 12 giugno, ore 10: Spagna vs Polonia (Giulianova); ore 18: Canada vs Italia (Giulianova)



La Nazionale italiana si ritroverà poi presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia dal 15 al 22 luglio per continuare la preparazione verso i Campionati del Mondo, in programma a Dubai dal 12 novembre.







Foto a cura dell'ufficio comunicazione Fipic



Dida: Carossino e Raourahi contro la Spagna durante gli ultimi Europei di Madrid