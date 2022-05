Domani ad Alghero le evoluzioni spettacolari del "World Taekwondo demo team"

Alghero. Il Comitato Regionale della Federazione Italiana Tae Kwon Do e la Societa algherese A.S.D. Astroclub, con la collaborazione dell’Amministrazione comunale, presentano la manifestazione del WORLD TAEKWONDO DEMO TEAM.



Il Demo Team è la più grande squadra dimostrativa della WT (federazione mondiale del Taekwondo), legata alla Fondazione Umanitaria del Taekwondo che si impegna per aiutare i giovani disagiati attraverso la pratica del taekwondo.



Gli atleti compiranno i di questa antica arte marziale coreana che attualmente è lo sport di combattimento più diffuso al mondo.



Proprio nell’ambito di questo obbiettivo sociale il Demo Team è impegnato in un tour che, dopo aver toccato Milano, Venezia, Orosei, arriva ad Alghero, prima di raggiungere Roma dove effettuerà la cerimonia di apertura del Grand Prix “Roma 2022” (gara mondiale valida per l’assegnazione dei punteggi per la partecipazione alle prossime Olimpiadi).



La squadra del Demo Team è composta da 20 atleti di varie nazioni che si cimenteranno in evoluzioni con tecniche del taekwondo di grande spettacolarità (la cui traduzione letterale è: l’arte dei pugni e dei calci in volo). Esibizioni dall’alto tasso di spettacolarità, comprese quelle di alta difficoltà che prevedono le “rotture” di tavolette con calci ad altezze inimmaginabili.



Oltre all’alto valore sportivo dell’esibizione, la manifestazione vuole unire il grande valore sociale e l’aspetto turistico. Il team effettuerà infatti diversi video promozionali che valorizzeranno in Italia e nel mondo la Riviera del Corallo, scenario straordinario che farà da sfondo alle evoluzioni degli atleti.