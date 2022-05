Sanità pubblica allo sfascio: domani conferenza, manifestazione e sit-in a Sassari

Sassari. Il Movimento spontaneo “Donne Libere in Lotta per il Diritto alla Salute”, indice per domani 30 maggio, alle ore 9:30 in Piazza Fiume n°8, una conferenza stampa sulle criticità della sanità pubblica sarda.





In particolare verrà affrontata la questione relativa al territorio di Sassari e provincia, che riguardano sia la gestione ARES, sia quella AOU; criticità che, oltre ad essere state vissute sulla pelle degli organizzatori, sono state segnalate al Movimento tutti i giorni, da centinaia di utenti.





A conclusione della Conferenza lo stesso giorno, a partire dalle ore 11:00, seguiranno due sit-in: il primo di fronte alla Sede dell’ARES (ex ATS), in Piazza Fiume n°1; il secondo di fronte alla Sede generale dell’AOU in Viale San Pietro, sede che si raggiungerà in modalità flash-mob, con due brevi pause di volantinaggio: una all’Emiciclo Garibaldi e una in Piazza Marconi.