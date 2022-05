La Dinamo sconfitta nelle semifinali, l'Olimpia Milano la batte per 88-71

La Dinamo esce sconfitta dalla gara 1 delle semifinali playoff

Al Mediolanum Forum di Milano, L'Olimpia Milano si aggiudica la Gara 1 88-71 e si porta avanti 1-0 nella serie, alla Dinamo non bastano i 33 punti della coppia Robinson-Bilan. Per la Dinamo però non c'è tempo per recriminare: tra poche ore torna in campo e si promette pronta a dare battaglia.

La Dinamo ci riprova infatti in gara 2, in programma lunedì 30 maggio alle 20:45.

L'appuntamento è sempre al Forum di Assago.