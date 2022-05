Al Teatro Verdi è tempo di spettacolo con gli allievi di “Scuola Teatro Tribù”

Sassari. L’arrivo del bel tempo, si sa, dà il via alla grande stagione degli spettacoli e dell’intrattenimento di cui, dopo i recenti anni di rinunce, siamo tutti un po’ digiuni: anche le Scuole di Teatro spalancano le loro porte presentando i lavori dei loro allievi.

A Sassari, “ScuolaTeatroTribù”, la scuola di arti sceniche di Arts Tribu, residente ormai da alcuni anni nel prestigioso palco del Teatro Verdi, è pronta ad accogliere il suo pubblico con tre differenti spettacoli.



Si comincia martedì 31 Maggio con “Zeus Ex Machina!” che vede protagonisti gli allievi del Corso Propedeutico, un nutrito gruppo di attori di tutte le età pronto a celebrare il proprio “battesimo del palco” con una commedia dai ritmi spassosi e surreali.



Mercoledì 1 Giugno sarà invece la volta di “Dasvidania!”, un omaggio all’arte del grande Anton Čechov a cura del Corso Avanzato della Scuola: un’ora di divertimento in cui ragazze e ragazzi vi accompagneranno per mano nella steppa russa, fra improbabili personaggi e divertissement di un’altra epoca.



Infine, giovedì 2 Giugno sarà la volta di “New York City Lovers”, spettacolo del Corso Allievi Attori, la classe più professionalizzante della scuola, nella quale nove tra attrici e attori mostreranno il frutto del loro lavoro in una pièce brillante che ci farà immergere nei ritmi e nelle atmosfere della grande commedia americana.



Gli spettacoli si terranno tutti al Teatro Verdi alle ore 21:00.

I biglietti sono acquistabili presso il botteghino del teatro oppure online al costo di 10€.